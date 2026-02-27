Сокуров добавил, что сегодня ему закрыт путь в российский кинематограф, но отказываться от своей профессии он не намерен.

«Я не могу позволить себе снимать кино у меня на Родине. Хочу снимать музыкальное кино, историческое, игровое. Но у меня нет возможности ни снимать, ни преподавать. Поэтому ищу другие возможности продолжать работать в кинематографе, я очень хочу продолжать снимать. Предложения есть, но они, к сожалению, не относятся к работе в моей стране, в которой я хотел бы работать. Все предложения касаются работы за пределами моей Родины. Я буду, конечно, работать, в ближайшее время начну», - посетовал он.

Ранее Сокуров говорил НСН, что искусство всегда смотрит глубже и дальше, а государству не следует вмешиваться в творческий процесс.

