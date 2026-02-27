Сокуров анонсировал музыкальный фильм про русскую классику

Александр Сокуров заявил НСН, что ему закрыт путь в российский кинематограф, но отказываться от своей профессии он не намерен.

Народный артист России, режиссер Александр Сокуров в беседе с НСН признался, что планирует начать работу над большим фильмом про русскую классическую музыку. По его словам, картина будет сниматься на частные деньги, пока процесс идет «с трудом».

«Есть попытки начать работу над большим музыкальным фильмом. Для этого мы пытаемся собрать частные деньги, пока это идет с трудом. Речь идет о русской классической музыке. Я пока не хочу раскрывать детали. Если все сложится, в этом году могут начаться съемки», - рассказал он.
Сокуров добавил, что сегодня ему закрыт путь в российский кинематограф, но отказываться от своей профессии он не намерен.

«Я не могу позволить себе снимать кино у меня на Родине. Хочу снимать музыкальное кино, историческое, игровое. Но у меня нет возможности ни снимать, ни преподавать. Поэтому ищу другие возможности продолжать работать в кинематографе, я очень хочу продолжать снимать. Предложения есть, но они, к сожалению, не относятся к работе в моей стране, в которой я хотел бы работать. Все предложения касаются работы за пределами моей Родины. Я буду, конечно, работать, в ближайшее время начну», - посетовал он.

Ранее Сокуров говорил НСН, что искусство всегда смотрит глубже и дальше, а государству не следует вмешиваться в творческий процесс.

