«Кафешки и госзаказ»: Делягин объяснил бизнесу, как выжить в кризис
Подавление конкуренции открывает новые, «локальные» возможности сказал в эфира НСН Михаил Делягин, назвав две сферы, которые всегда работают при падении уровня жизни.
Бизнесу в условиях кризиса нужно ориентироваться на госзаказ, сферу ремонта и питания, а также «продвигаться» в мессенджерах, заявил на пресс-конференции в НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Сенатор Айрат Гибатдинов ранее заявил НСН о многочисленных закрытиях компаний в январе-феврале 2026 года.
«По части бизнеса нужно понимать, что злоупотребление монопольным положением, подавление конкуренции ухудшает ситуацию для массового бизнесмена (у нас даже сокращается второй год подряд регистрация новых участников на маркетплейсах), но открываются локальные возможности для отдельных предпринимателей. Этими возможностями нужно пользоваться. Также актуален госзаказ, потому что экономический рост в том, что связано с военно-промышленным комплексом. Можно радоваться, можно печалиться, но если вы этим не пользуетесь, то вы не соответствуете экономическим реалиям. Также при падении уровня жизни всегда работают две сферы. Первая – ремонт как продление срока службы вещей, которые при нормальных обстоятельствах я бы выбросил. А дальше люди хотят сохранять образ жизни при падении её уровня. Даже "Макдональдс", который является кафешкой, называет себя рестораном. Потому что людям хочется ходить в рестораны, даже если они лишены такой возможности», - пояснил депутат.
Кроме того, Делягин указал на важную роль продакт-плейсмента в мессенджерах.
«Как бы не гнобили мессенджеры, общество будет иметь среду коммуникации. Даже в Instagram (принадлежат корпорации Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская - прим. НСН) до сих пор половина аудитории сидит. Реклама там запрещена, а продакт-плейсмент – нет. Пожалуйста, продвигайтесь, но без признаков рекламы. Я уж не говорю про возможности MАХ – не специалист, всего не знаю, но там же тоже живые люди. Так что доступы к рынкам сохраняются», - заключил собеседник НСН.
Ранее СМИ сообщили, что российские власти приняли «окончательное решение» о блокировке Telegram уже в начале апреля 2026 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
