Бизнесу в условиях кризиса нужно ориентироваться на госзаказ, сферу ремонта и питания, а также «продвигаться» в мессенджерах, заявил на пресс-конференции в НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Сенатор Айрат Гибатдинов ранее заявил НСН о многочисленных закрытиях компаний в январе-феврале 2026 года.