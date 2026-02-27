«Охлаждение до нуля!»: Делягин назвал причины рекордных убытков бизнеса
Снижение экономического роста многие считают «успехом» и поводом для гордости, сказал в эфире НСН Михаил Делягин.
Экономический рост в России замедлился до 1%, заявил на пресс-конференции в НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
По данным Росстата, в 2025 году убытки понесли 18,2 тысячи российских компаний (28,8%), что является максимумом со времен пандемийного 2020 года.
«Не разделяю волнений. Убытки российского бизнеса в минувшем году не являются рекордными. Рекорд 2008 года ещё не достигнут: тогда было больше 30% убыточных предприятий, сейчас – 28,8% в прошлом году. В минувшем году была поставлена задача охлаждения, то есть блокирования развития российской экономики: государство сказало, что 3,5% экономического роста – неприемлемо много. Потом, правда, выяснилось, что было 4,9% роста в 2024 году, а охладили до 1%. Если бы не статистический всплеск в декабре, то охладили бы до нуля», - подчеркнул Делягин.
Депутат иронично назвал это «успехом», которым «многие до сих пор гордятся».
Сенатор Айрат Гибатдинов ранее заявил в пресс-центре НСН, что в январе-феврале 2026 года в России закрылось очень много предприятий, поскольку бизнес тяжело переживает налоговую реформу.
