Экономический рост в России замедлился до 1%, заявил на пресс-конференции в НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

По данным Росстата, в 2025 году убытки понесли 18,2 тысячи российских компаний (28,8%), что является максимумом со времен пандемийного 2020 года.

«Не разделяю волнений. Убытки российского бизнеса в минувшем году не являются рекордными. Рекорд 2008 года ещё не достигнут: тогда было больше 30% убыточных предприятий, сейчас – 28,8% в прошлом году. В минувшем году была поставлена задача охлаждения, то есть блокирования развития российской экономики: государство сказало, что 3,5% экономического роста – неприемлемо много. Потом, правда, выяснилось, что было 4,9% роста в 2024 году, а охладили до 1%. Если бы не статистический всплеск в декабре, то охладили бы до нуля», - подчеркнул Делягин.

Депутат иронично назвал это «успехом», которым «многие до сих пор гордятся».

Сенатор Айрат Гибатдинов ранее заявил в пресс-центре НСН, что в январе-феврале 2026 года в России закрылось очень много предприятий, поскольку бизнес тяжело переживает налоговую реформу.

