«В погоне за Мастером»: Фильм «Онегин» увеличил интерес россиян к роману Пушкина
Продажи романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» выросли в 2,7 раза с момента выхода на экраны кинотеатров фильма Сарика Андреасяна «Онегин», сообщили НСН в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».
Премьера картины, главные роли в которой сыграли Виктор Добронравов и Лиза Моряк, состоялась 7 марта. С тех пор фильм Андреасяна заработал в прокате уже 416,7 млн рублей.
Драйверами продаж стали издания романа Пушкина в твердом переплете. При этом за неделю выросла и популярность цифровых версий книги.
В книжном сервисе «Литрес» сообщили НСН, что после выхода фильма интерес к «Евгению Онегину» среди подписчиков увеличился в пять раз. Топ популярности возглавила аудиокнига в озвучке Михаила Горевого. Кроме того, в тройке лидеров электронная версия романа и аудиоверсия с участием актеров Виктора Добронравова, Ольги Лерман и Полины Чернышевой.
При этом «Онегин» проигрывает в сравнении с всплеском интереса к «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова после выхода фильма Михаила Локшина. Если брать первую неделю после премьер картин Локшина и Андреасяна, в «Читай-городе» продали в шесть раз больше книг Булгакова, а число прослушиваний «Мастера» на «Литрес» также превзошло «Онегина» в шесть раз.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев ранее говорил «Радиоточке НСН», что «Онегин» достойно стартовал в прокате, но не соберет миллиард рублей.
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