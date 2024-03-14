«В погоне за Мастером»: Фильм «Онегин» увеличил интерес россиян к роману Пушкина

Драйверами продаж стали издания романа Пушкина в твердом переплете. При этом за неделю выросла и популярность цифровых версий книги.

В книжном сервисе «Литрес» сообщили НСН, что после выхода фильма интерес к «Евгению Онегину» среди подписчиков увеличился в пять раз. Топ популярности возглавила аудиокнига в озвучке Михаила Горевого. Кроме того, в тройке лидеров электронная версия романа и аудиоверсия с участием актеров Виктора Добронравова, Ольги Лерман и Полины Чернышевой.

При этом «Онегин» проигрывает в сравнении с всплеском интереса к «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова после выхода фильма Михаила Локшина. Если брать первую неделю после премьер картин Локшина и Андреасяна, в «Читай-городе» продали в шесть раз больше книг Булгакова, а число прослушиваний «Мастера» на «Литрес» также превзошло «Онегина» в шесть раз.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев ранее говорил «Радиоточке НСН», что «Онегин» достойно стартовал в прокате, но не соберет миллиард рублей.

