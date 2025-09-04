Произведения писателя Венедикта Ерофеева показывают только одну сторону жизни – самую грязную и темную, поэтому желание Церкви предупредить граждан о том, что не стоит обольщаться этой картиной мира – абсолютно нормально. Об этом НСН рассказал писатель, секретарь правления Союза писателей России Андрей Воронцов.

Ранее Владимирская епархия призвала педагогов, деятелей культуры и СМИ воздержаться от романтизации и героизации писателя Венедикта Ерофеева и его главных произведений, поскольку его творчество «несет в себе деструктивный заряд, пагубный для личности и общества». Так, Церковь обвинила писателя в искажении светлого образа русского человека, культивировании уныния, пропаганде порока и кощунственном представлении о Боге. Воронцов согласился с Владимирской епархией и привел в пример самый известный труд Ерофеева - «Москва-Петушки».

«Мне это произведение никогда не нравилось и вызывало у меня тяжелое ощущение от того, что это все невыносимо утрировано даже по советским меркам, когда человеку ничего не стоило выпить стакан водки. Герои пьют и их тут же вырывает. Ничего из того, что ощущают обычно даже сильно пьющие люди, здесь нет. Это деграданты. В этом смысле есть что-то здравое в том, что говорит Владимирская епархия. Потому что весь изображенный там мир не то что ущербен, но «нас всех тошнит», как говорит персонаж известного рассказа Даниила Хармса. Вот это «Москва-Петушки». Все видят ту картину мира, которую видят вот эти герои. Невыносимо это еще и потому, что они умничают. Подчеркивается, что за ними есть еще какой-то другой мир, который не реализовался, но где он?», - рассказал он.