«Отрицание и рвота»: В Союзе писателей отказались защищать автора «Москва-Петушки»
Не стоит защищать от нападок писателя Венедикта Ерофеева и его работы, так как они действительно не несут в себе никакой глубокой мысли и могут быть вредны, заявил НСН Андрей Воронцов.
Произведения писателя Венедикта Ерофеева показывают только одну сторону жизни – самую грязную и темную, поэтому желание Церкви предупредить граждан о том, что не стоит обольщаться этой картиной мира – абсолютно нормально. Об этом НСН рассказал писатель, секретарь правления Союза писателей России Андрей Воронцов.
Ранее Владимирская епархия призвала педагогов, деятелей культуры и СМИ воздержаться от романтизации и героизации писателя Венедикта Ерофеева и его главных произведений, поскольку его творчество «несет в себе деструктивный заряд, пагубный для личности и общества». Так, Церковь обвинила писателя в искажении светлого образа русского человека, культивировании уныния, пропаганде порока и кощунственном представлении о Боге. Воронцов согласился с Владимирской епархией и привел в пример самый известный труд Ерофеева - «Москва-Петушки».
«Мне это произведение никогда не нравилось и вызывало у меня тяжелое ощущение от того, что это все невыносимо утрировано даже по советским меркам, когда человеку ничего не стоило выпить стакан водки. Герои пьют и их тут же вырывает. Ничего из того, что ощущают обычно даже сильно пьющие люди, здесь нет. Это деграданты. В этом смысле есть что-то здравое в том, что говорит Владимирская епархия. Потому что весь изображенный там мир не то что ущербен, но «нас всех тошнит», как говорит персонаж известного рассказа Даниила Хармса. Вот это «Москва-Петушки». Все видят ту картину мира, которую видят вот эти герои. Невыносимо это еще и потому, что они умничают. Подчеркивается, что за ними есть еще какой-то другой мир, который не реализовался, но где он?», - рассказал он.
Также Воронцов отметил, что защищать Ерофеева от нападок не нужно, так как он имел право написать это произведение в том виде, в котором оно есть, однако читатели и общественность в свою очередь не обязаны были его принимать.
«После прочтения понимаешь, что это было написано тяжким графоманом. Есть люди, которые сами по себе имеют представление о литературе, о жизни, но ничего позитивного из-под их пера не выходит, потому что нет такой цели. Это юношеское воззрение на мир, в основе которого лежит отрицание и рвота от всего этого мира. Поэтому, конечно же, нельзя сравнить это произведение с работами Горького, Гоголя. Это плод, рожденный тяжело больным сознанием. Это произведение о деградантах, написанное, возможно, деградантом. Причем я не говорю, что это сам автор - никогда не надо отождествлять автора с героем его произведения. Жалеть и защищать здесь некого: Ерофеев имел право это написать, а другие люди имели право сказать, что они это не принимают и предупредить, что не надо очаровываться той стороной мира, которая изображена в этом произведении», - подытожил Воронцов.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил НСН, что рост интереса россиян к отечественным писателям связан не только с тем, что зарубежные авторы перестали выпускаться в России: сыграло роль и то, что многие темы западных авторов здесь неактуальны.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названа самая популярная певица лета-2025 на радио
- В Госдуме объяснили, почему нельзя отменять утильсбор для иностранных авто
- «Отрицание и рвота»: В Союзе писателей отказались защищать автора «Москва-Петушки»
- Депутат назвал роскошью платное высшее образование
- Макрон: 26 стран «коалиции желающих» готовы отправить войска на Украину
- Торговые центры России не ждут возвращения Uniqlo и Zara
- Названы самые популярные музыкальные жанры лета-2025 на радио
- Ефремов официально стал актером «Мастерской «12» Михалкова
- «Кайф, красота и абсолютный герой»: Татьяна Арнтгольц о премьерах и коллегах-рокерах
- Стали известны самые популярные зарубежные артисты на радио летом 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru