«Отрицание и рвота»: В Союзе писателей отказались защищать автора «Москва-Петушки»

Не стоит защищать от нападок писателя Венедикта Ерофеева и его работы, так как они действительно не несут в себе никакой глубокой мысли и могут быть вредны, заявил НСН Андрей Воронцов.

Произведения писателя Венедикта Ерофеева показывают только одну сторону жизни – самую грязную и темную, поэтому желание Церкви предупредить граждан о том, что не стоит обольщаться этой картиной мира – абсолютно нормально. Об этом НСН рассказал писатель, секретарь правления Союза писателей России Андрей Воронцов.

Ранее Владимирская епархия призвала педагогов, деятелей культуры и СМИ воздержаться от романтизации и героизации писателя Венедикта Ерофеева и его главных произведений, поскольку его творчество «несет в себе деструктивный заряд, пагубный для личности и общества». Так, Церковь обвинила писателя в искажении светлого образа русского человека, культивировании уныния, пропаганде порока и кощунственном представлении о Боге. Воронцов согласился с Владимирской епархией и привел в пример самый известный труд Ерофеева - «Москва-Петушки».

«Мне это произведение никогда не нравилось и вызывало у меня тяжелое ощущение от того, что это все невыносимо утрировано даже по советским меркам, когда человеку ничего не стоило выпить стакан водки. Герои пьют и их тут же вырывает. Ничего из того, что ощущают обычно даже сильно пьющие люди, здесь нет. Это деграданты. В этом смысле есть что-то здравое в том, что говорит Владимирская епархия. Потому что весь изображенный там мир не то что ущербен, но «нас всех тошнит», как говорит персонаж известного рассказа Даниила Хармса. Вот это «Москва-Петушки». Все видят ту картину мира, которую видят вот эти герои. Невыносимо это еще и потому, что они умничают. Подчеркивается, что за ними есть еще какой-то другой мир, который не реализовался, но где он?», - рассказал он.
Также Воронцов отметил, что защищать Ерофеева от нападок не нужно, так как он имел право написать это произведение в том виде, в котором оно есть, однако читатели и общественность в свою очередь не обязаны были его принимать.

«После прочтения понимаешь, что это было написано тяжким графоманом. Есть люди, которые сами по себе имеют представление о литературе, о жизни, но ничего позитивного из-под их пера не выходит, потому что нет такой цели. Это юношеское воззрение на мир, в основе которого лежит отрицание и рвота от всего этого мира. Поэтому, конечно же, нельзя сравнить это произведение с работами Горького, Гоголя. Это плод, рожденный тяжело больным сознанием. Это произведение о деградантах, написанное, возможно, деградантом. Причем я не говорю, что это сам автор - никогда не надо отождествлять автора с героем его произведения. Жалеть и защищать здесь некого: Ерофеев имел право это написать, а другие люди имели право сказать, что они это не принимают и предупредить, что не надо очаровываться той стороной мира, которая изображена в этом произведении», - подытожил Воронцов.

