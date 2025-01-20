СМИ: Сборы фильмов предсеансового показа в 2024 году сократились до 4,3 миллиарда рублей
Сборы фильмов теневого проката в России в 2024 году сократились до 4,3 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Бюллетень кинопрокатчика».
Уточняется, что при этом лидерами по сборам стали короткометражные проекты, под видом которых демонстрировались «Дэдпул и Росомаха», «Головоломка-2» а также «Гадкий я 4».
По данным издания, участники рынка связывают общее незначительное падение сборов с отсутствием релизов уровня фильма «Барби». Еще одним фактором, повлиявшим на годовые сборы, стала приостановка «предсеансового» обслуживания в апреле по инициативе Ассоциации владельцев кинотеатров.
Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что российские кинотеатры последнее время делали все возможное для популяризации отечественного кино. По его мнению, важную роль сыграло и то, что в российских кинотеатрах произошло значительное изменение публики с начала СВО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru