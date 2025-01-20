СМИ: Сборы фильмов предсеансового показа в 2024 году сократились до 4,3 миллиарда рублей

Уточняется, что при этом лидерами по сборам стали короткометражные проекты, под видом которых демонстрировались «Дэдпул и Росомаха», «Головоломка-2» а также «Гадкий я 4».



По данным издания, участники рынка связывают общее незначительное падение сборов с отсутствием релизов уровня фильма «Барби». Еще одним фактором, повлиявшим на годовые сборы, стала приостановка «предсеансового» обслуживания в апреле по инициативе Ассоциации владельцев кинотеатров.

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что российские кинотеатры последнее время делали все возможное для популяризации отечественного кино. По его мнению, важную роль сыграло и то, что в российских кинотеатрах произошло значительное изменение публики с начала СВО.

