«Отчаянные ребята»: Сумеет ли «Мастер и Маргарита» отбить миллиардный бюджет
Новая экранизация романа Булгакова оказалась дороже «Вызова», который вышел в ноль только через пять месяцев проката, сказал в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» должен собрать в прокате 2,2 млрд рублей, чтобы выйти в ноль, объяснил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Продюсер этого фильма Игорь Толстунов ранее сообщил ТАСС, что бюджет «Мастера и Маргариты» превысил 1,2 млрд рублей, а снимали картину около семи лет. Российская премьера новой экранизации романа Михаила Булгакова запланирована на 25 января.
«Судя по затратам, это проект, превышающий фильм "Вызов" (бюджет 905 млн рублей – прим. НСН), который был самым дорогим проектом, при этом в эти деньги не входит рекламный бюджет, который будет предоставлять телеканал. Дай Бог, чтобы хотя бы часть этого бюджета отбилась, потому что для того, чтобы фильм вышел в ноль по деньгам, его сборы должны в 2,2 раза превышать бюджет. 50% сборов сразу идет в кинотеатры и от 10 до 20% - дистрибьюторам. Поэтому фильм с бюджетом миллиард должен собрать 2,2 млрд, это гигантские, невероятные деньги. Могу пожелать удачи Локшину», - сказал Шнейдеров.
По его мнению, создатели фильма – «отчаянные ребята».
«Это сложный и трудный проект. Книгу мы все знаем наизусть, у каждого из нас свои Воланд, Мастер и Понтий Пилат, есть множество спектаклей и фильмов, мы все помним картины Юрия Кары и Владимира Бортко. Так что создатели нового фильма – отчаянные ребята. Мистику мы любим, роман Булгакова россияне любят. Надеюсь, что на фильм пойдут, а вот удастся ли собрать большие деньги… "Вызов" вышел в ноль, спустя пять месяцев проката. Никогда ранее фильм так долго не шел в широком прокате», - заключил собеседник НСН.
При этом он отметил, что по трейлеру нельзя судить, будет ли хорошим сам фильм.
Член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ранее говорил НСН, что для нормального существования индустрии каждый месяц должен выходить хотя бы один фильм-миллиардер, собирающий кассу более 1 млрд рублей.
Вышедший в прошлые выходные фильм «Повелитель ветра», в котором Федор Бондарчук играет Федора Конюхова, за первый уикенд собрал в прокате около 120 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВОЗ призвала срочно заняться улучшением здоровья психики девочек
- В Совфеде ждут переговоров о судьбе плененных боевиками ХАМАС россиян
- В Кремле отреагировали на заявление Кадырова о поддержке Палестины
- Российская теннисистка Корнеева пробилась в основную сетку турнира в Гонконге
- Apple признала проблему выгорающего дисплея на iPhone 15 Pro
- Песков сообщил о передаче Путину ордена им. Ахмата-Хаджи Кадырова
- ХАМАС заявило, что не будет вести переговоры о заложниках до окончания боев
- Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ
- Пропавшую в сентябре девушку в Екатеринбурге нашли мёртвой в карьере
- НАК: С 2022 года на Северном Кавказе предотвратили 37 террористических преступлений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru