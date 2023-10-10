«Отчаянные ребята»: Сумеет ли «Мастер и Маргарита» отбить миллиардный бюджет

Новая экранизация романа Булгакова оказалась дороже «Вызова», который вышел в ноль только через пять месяцев проката, сказал в эфире НСН Давид Шнейдеров.

Фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» должен собрать в прокате 2,2 млрд рублей, чтобы выйти в ноль, объяснил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Продюсер этого фильма Игорь Толстунов ранее сообщил ТАСС, что бюджет «Мастера и Маргариты» превысил 1,2 млрд рублей, а снимали картину около семи лет. Российская премьера новой экранизации романа Михаила Булгакова запланирована на 25 января.

Бюджет новой экранизации «Мастера и Маргариты» превысил 1 млрд рублей
«Судя по затратам, это проект, превышающий фильм "Вызов" (бюджет 905 млн рублей – прим. НСН), который был самым дорогим проектом, при этом в эти деньги не входит рекламный бюджет, который будет предоставлять телеканал. Дай Бог, чтобы хотя бы часть этого бюджета отбилась, потому что для того, чтобы фильм вышел в ноль по деньгам, его сборы должны в 2,2 раза превышать бюджет. 50% сборов сразу идет в кинотеатры и от 10 до 20% - дистрибьюторам. Поэтому фильм с бюджетом миллиард должен собрать 2,2 млрд, это гигантские, невероятные деньги. Могу пожелать удачи Локшину», - сказал Шнейдеров.

По его мнению, создатели фильма – «отчаянные ребята».

«Это сложный и трудный проект. Книгу мы все знаем наизусть, у каждого из нас свои Воланд, Мастер и Понтий Пилат, есть множество спектаклей и фильмов, мы все помним картины Юрия Кары и Владимира Бортко. Так что создатели нового фильма – отчаянные ребята. Мистику мы любим, роман Булгакова россияне любят. Надеюсь, что на фильм пойдут, а вот удастся ли собрать большие деньги… "Вызов" вышел в ноль, спустя пять месяцев проката. Никогда ранее фильм так долго не шел в широком прокате», - заключил собеседник НСН.

При этом он отметил, что по трейлеру нельзя судить, будет ли хорошим сам фильм.

«Узнают миллионы!»: Сын Федора Конюхова о фильме «Повелитель ветра»

Член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ранее говорил НСН, что для нормального существования индустрии каждый месяц должен выходить хотя бы один фильм-миллиардер, собирающий кассу более 1 млрд рублей.

Вышедший в прошлые выходные фильм «Повелитель ветра», в котором Федор Бондарчук играет Федора Конюхова, за первый уикенд собрал в прокате около 120 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба «Атмосфера кино»
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