«Отчаянные ребята»: Сумеет ли «Мастер и Маргарита» отбить миллиардный бюджет

Член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ранее говорил НСН, что для нормального существования индустрии каждый месяц должен выходить хотя бы один фильм-миллиардер, собирающий кассу более 1 млрд рублей.

Вышедший в прошлые выходные фильм «Повелитель ветра», в котором Федор Бондарчук играет Федора Конюхова, за первый уикенд собрал в прокате около 120 млн рублей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

