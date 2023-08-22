«Где миллиардеры?»: «Чебурашка» и «Вызов» помогли индустрии отбить треть долгов
Фееричные цифры начала года позволили кинотеатрам вздохнуть, Гай Ричи и Джонни Депп вызвали улыбку, однако их главной проблемой стала конкуренция со стримингами, аудитория которых выросла на 50%.
Российской киноиндустрии удалось отбить в первом полугодии треть долгов, накопленных за время пандемии и санкций, однако лето оказалось провальным. При этом число подписчиков онлайн-кинотеатров за год серьезно выросло, сообщили НСН эксперты рынка.
ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ: «НУЖНЫ МИЛЛИАРДЕРЫ»
Первый квартал был очень хорошим для киноиндустрии, однако сейчас наступил непростой период, сообщил НСН гендиректор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
«Если кратко подводить итоги, первый квартал был отработан очень хорошо, а во втором индустрия свалилась к тем показателям, которые не позволяют ей выживать. Это очень непростой год для киноиндустрии. Были потрясающие рекорды января, феерические цифры "Чебурашки", очень неплохие и вполне устраивающие индустрию цифры февраля и марта, когда выходил ряд крупных российских проектов, которые тоже собрали очень серьезную кассу и позволили кинотеатрам немножко вздохнуть. Но потом, к сожалению, конец весны и весь летний период прошли под знаком отсутствия крупного контента. По сути, после "Вызова" не было крупных релизов, которые претендовали бы на кассу свыше 500 млн рублей», - сказал Исаев.
По его словам, для нормальной работы кинотеатрам нужно не менее одного фильма-миллиардера в месяц.
«Те цифры, которые позволили чуть-чуть улыбнуться, это "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом, зашедший аудитории "вдвшный" фильм "За Палыча!", "Леди Баг", которая сейчас очень хорошо собрала детскую аудиторию. Но, к сожалению, это не те цифры, которые позволяют индустрии нормально функционировать, обеспечивать свое существование и тем более развиваться. Для того, чтобы индустрия и кинотеатры нормально себя чувствовали, каждый месяц должен выходить хотя бы один фильм-миллиардер, собирающий кассу более 1 млрд рублей. Сейчас у кинотеатров очень тяжелая ситуация, как "доскрипеть" до крупных релизов осени, которые пойдут с конца октября, в ноябре и далее. Лето было провальным, оно было немножко лучше лета прошлого года, но, к сожалению, огромная операционная задолженность индустрии, которая формировалась еще с эпохи локдауна, довлеет над кинотеатрами до сих пор», - пояснил Исаев.
«ЧЕБУРАШКА» И ГОЛЛИВУД
Член АВК рассказал, что на «Чебурашку» с «Вызовом» пришлась примерно половина всех сборов.
«"Чебурашка" с "Вызовом", кумулятивно собрав 9 млрд рублей, приблизились к половине общих сборов. Но эти деньги не осели на счетах кинотеатров, за счет них получилось закрыть примерно треть долговых обязательств, накопленных за два года. Нам нужно еще два "Чебурашки" и три-четыре "Вызова", чтобы кинотеатры наконец вздохнули нормально и вышли на штатный и комфортный режим работы», - объяснил Исаев.
По его словам, выходящие на экраны фильмы с участием голливудских звезд «заходят» россиянам.
«Фильмы с участием голливудских звезд заходят нашему зрителю. "Джон Уик 4" собрал больше 800 млн рублей, есть "Операция «Фортуна»", "Жанна Дюбарри»". Сейчас они являются локомотивами западного кино, зритель хочет их смотреть. И Гай Ричи, и Джонни Депп, и Киану Ривз крайне интересны нашим зрителям. Спрос на качественный западный контент, который априори очень классно сделан, с высоким бюджетом и спецэффектами, - конечно, российский зритель очень хочет это видеть, и на них идут», - сообщил собеседник НСН.
ПРОГНОЗ НА БУДУЩЕЕ: «ПОДНЯТЬСЯ С КОЛЕН»
По прогнозу Исаева, ситуация начнет исправляться с конца октября, а в 2024 году индустрия планирует начать «подниматься с колен».
«Крупные релизы ожидаются осенью и зимой, на Новый год все ждут "Холопа", будет новое прочтение истории про Алису Селезневу "Сто лет тому вперед", большой семейный релиз "По щучьему велению". Но таких фильмов должно быть 15 в год, а мы сейчас говорим, чтоб было два в январе и апреле, и еще два-три будут. К сожалению, еще десяти фильмов нет. Индустрия хочет выживать, и она обязательно выживет. Если разделить второе полугодие поквартально, третий квартал будет еще тяжелее, чем второй, а четвертый даст подъем по репертуару, зрительскому интересу и кассовым сборам. С нетерпением ждем выхода крупных фильмов и смотрим с определенной долей оптимизма в 2024-й год, когда российских крупных фильмов должно стать больше. Это позволит индустрии потихонечку подниматься с колен», – надеется член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров.
О ПРОБЛЕМАХ: СТРИМИНГИ И ГОСУДАРСТВО
Главной проблемой киноиндустрии Исаев назвал уход зрителей в стриминги.
«Кинотеатрам нечего показывать для того, чтобы обеспечить свое существование и чтобы зритель не отвыкал ходить в кинотеатры, что является основной проблемой российской киноиндустрии на текущий период. Долговые истории и кредиты, которые не выплачиваются, это очень плохо, но в разы хуже, то что зритель отвыкает ходить в кино. Он понимает, что крупных и интересных фильмов нет, садится на диван, все глубже погружается в свои подписки на стриминге, и отвыкает от хождения в кинотеатры. Вернуть его обратно будет крайне сложно, практически нереально», - посетовал собеседник НСН.
При этом член АВК указал и на отсутствие господдержки
«Кинотеатрам нужна господдержка, мы о ней постоянно просим, но, к сожалению, у страны сейчас нет возможности нам помогать. С точки зрения кредитной нагрузки, любые отсрочки или уменьшение платежей были бы крайне полезны, но, к сожалению, этого не происходит. Работаем в этом направлении», - констатировал Исаев.
ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ: «СТАВКА НА ORIGINALS»
Тем временем, онлайн-кинотеатры чувствуют себя очень хорошо. Например, аудитория KION выросла за год более чем на 50%.
«Онлайн-кинотеатр KION продолжает активно набирать аудиторию. Так, согласно данным из отчета по финансовым и операционным результатам группы МТС за первый квартал 2023 года, аудитория KION составила 7,2 млн пользователей. Если сравнивать первые кварталы 2023 и 2022 года, рост год к году составил 52%», - сообщил НСН представитель KION.
По его словам, компания делает акцент на оригинальные проекты и разнообразие контента.
«Контент, который предлагают платформы своим пользователям, становится все более разнообразнее и качественнее. Всего за время существования платформы, KION выпустил более 60 оригинальных проектов. Самые популярные и успешные — это сериалы “Почка”, “Жизнь по вызову”, “Тест на беременность”, “Хрустальный”, “Обоюдное согласие”. Направление "Originals" — флагманское для KION, и является лидером по просмотрам на платформе», - отметил собеседник НСН.
В KION также указали на небольшой рост стоимости подписки на онлайн-кинотеатры.
«Стоимость подписки на онлайн-кинотеатры в России по сравнению с западными сервисами достаточно лояльна. За последний год у многих российских видеосервисов она выросла, но это оправдывается тем, что платформы предоставляют пользователям эксклюзивный контент и закупают новинки, исходя из запросов аудитории», – разъяснил представитель онлайн-кинотеатра.
КОНКУРЕНЦИЯ И МОБИЛЬНЫЙ ТРАФИК: «СЕРИАЛЫ ПРОТИВ КИНО»
Между тем, в компании «МегаФон» указали на тенденцию роста просмотра онлайн-кинотеатров через смартфоны. В компании сообщили НСН, что за год мобильный трафик вырос на 16%.
«Абоненты сотовой связи все активнее пользуются онлайн-кинотеатрами в своих смартфонах. По итогам первого полугодия 2023 года мобильный трафик в онлайн-кинотеатрах вырос на 16%, при этом число пользователей этих сервисов выросло на 13%», - подсчитали в «МегаФоне».
По данным компании, россияне уходят к подписке на несколько онлайн-кинотеатров вместо одного.
«Потребители все реже выбирают только один видеосервис для просмотра, предпочитая переключаться между платформами. Количество абонентов с одним приложением онлайн-кинотеатра сокращается, при этом растет доля тех, кто предпочитает от двух до четырех видеосервисов, это 48% от всех пользователей. За первые шесть месяцев этого года на одного фаната онлайн-кино пришлось в среднем 2,4 видеосервиса, против 2,2 в первом полугодии 2022 года», - добавил представитель «МегаФона».
Однако Роман Исаев считает, что россияне стали экономить на онлайн-кинотеатрах. При этом он признал, что стриминги являются конкурентами кинотеатров.
«Конкуренция за зрителя между онлайн- и оффлайн-кинотеатрами присутствует В определенном смысле стриминговые сервисы уводят аудиторию. Сложно оценить, насколько зритель за год улучшил свое отношение к сериалам. Многие от них начинают уставать, кроме того, сейчас на первый план выходит экономическая составляющая. Раньше люди могли себе позволить две-три и больше подписок, а сейчас они уходят к подписке на один онлайн-кинотеатр, который им наиболее комфортен с точки зрения репертуара и контента», - пояснил член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).
Ранее эксперты музыкальной индустрии рассказали НСН о самых успешных артистах первого полугодия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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