«Где миллиардеры?»: «Чебурашка» и «Вызов» помогли индустрии отбить треть долгов

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ: «НУЖНЫ МИЛЛИАРДЕРЫ»

Первый квартал был очень хорошим для киноиндустрии, однако сейчас наступил непростой период, сообщил НСН гендиректор компании Comscore в России, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

«Если кратко подводить итоги, первый квартал был отработан очень хорошо, а во втором индустрия свалилась к тем показателям, которые не позволяют ей выживать. Это очень непростой год для киноиндустрии. Были потрясающие рекорды января, феерические цифры "Чебурашки", очень неплохие и вполне устраивающие индустрию цифры февраля и марта, когда выходил ряд крупных российских проектов, которые тоже собрали очень серьезную кассу и позволили кинотеатрам немножко вздохнуть. Но потом, к сожалению, конец весны и весь летний период прошли под знаком отсутствия крупного контента. По сути, после "Вызова" не было крупных релизов, которые претендовали бы на кассу свыше 500 млн рублей», - сказал Исаев.

По его словам, для нормальной работы кинотеатрам нужно не менее одного фильма-миллиардера в месяц.

«Те цифры, которые позволили чуть-чуть улыбнуться, это "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом, зашедший аудитории "вдвшный" фильм "За Палыча!", "Леди Баг", которая сейчас очень хорошо собрала детскую аудиторию. Но, к сожалению, это не те цифры, которые позволяют индустрии нормально функционировать, обеспечивать свое существование и тем более развиваться. Для того, чтобы индустрия и кинотеатры нормально себя чувствовали, каждый месяц должен выходить хотя бы один фильм-миллиардер, собирающий кассу более 1 млрд рублей. Сейчас у кинотеатров очень тяжелая ситуация, как "доскрипеть" до крупных релизов осени, которые пойдут с конца октября, в ноябре и далее. Лето было провальным, оно было немножко лучше лета прошлого года, но, к сожалению, огромная операционная задолженность индустрии, которая формировалась еще с эпохи локдауна, довлеет над кинотеатрами до сих пор», - пояснил Исаев.

«ЧЕБУРАШКА» И ГОЛЛИВУД

Член АВК рассказал, что на «Чебурашку» с «Вызовом» пришлась примерно половина всех сборов.

«"Чебурашка" с "Вызовом", кумулятивно собрав 9 млрд рублей, приблизились к половине общих сборов. Но эти деньги не осели на счетах кинотеатров, за счет них получилось закрыть примерно треть долговых обязательств, накопленных за два года. Нам нужно еще два "Чебурашки" и три-четыре "Вызова", чтобы кинотеатры наконец вздохнули нормально и вышли на штатный и комфортный режим работы», - объяснил Исаев.

По его словам, выходящие на экраны фильмы с участием голливудских звезд «заходят» россиянам.

«Фильмы с участием голливудских звезд заходят нашему зрителю. "Джон Уик 4" собрал больше 800 млн рублей, есть "Операция «Фортуна»", "Жанна Дюбарри»". Сейчас они являются локомотивами западного кино, зритель хочет их смотреть. И Гай Ричи, и Джонни Депп, и Киану Ривз крайне интересны нашим зрителям. Спрос на качественный западный контент, который априори очень классно сделан, с высоким бюджетом и спецэффектами, - конечно, российский зритель очень хочет это видеть, и на них идут», - сообщил собеседник НСН.