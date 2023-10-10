Бюджет новой экранизации «Мастера и Маргариты» превысил 1 млрд рублей

Бюджет новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях составил свыше 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на продюсера картины Игоря Толстунова.

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По его словам, картина является сложной, но работу над ней уже заканчивают. Толстунов отметил, что сначала был один концепт, но потом его «серьезно скорректировали». Он выразил уверенность, что «Мастер и Маргарита» станет большим кино на российском рынке.

«Наверное, около семи лет это заняло все», - сказал продюсер.

Ранее сообщалось, что фильм «Мастер и Маргарита» выйдет на большие экраны 25 января 2024 года.

Согласно сюжету, известный писатель оказывается в центре литературного скандала, из-за чего спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги начинают избегать его общества. Немного спустя автор знакомится с Маргаритой, которая становится его музой. Писатель берется за новый роман, а его героем становится загадочный Воланд, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
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