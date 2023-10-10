Бюджет новой экранизации «Мастера и Маргариты» превысил 1 млрд рублей
Бюджет новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях составил свыше 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на продюсера картины Игоря Толстунова.
По его словам, картина является сложной, но работу над ней уже заканчивают. Толстунов отметил, что сначала был один концепт, но потом его «серьезно скорректировали». Он выразил уверенность, что «Мастер и Маргарита» станет большим кино на российском рынке.
«Наверное, около семи лет это заняло все», - сказал продюсер.
Ранее сообщалось, что фильм «Мастер и Маргарита» выйдет на большие экраны 25 января 2024 года.
Согласно сюжету, известный писатель оказывается в центре литературного скандала, из-за чего спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги начинают избегать его общества. Немного спустя автор знакомится с Маргаритой, которая становится его музой. Писатель берется за новый роман, а его героем становится загадочный Воланд, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru