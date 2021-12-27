«От Земфиры до Оксимирона»: Легостаев выбрал музыкальные прорывы года

Борис Барабанов назвал этот альбом именно тем, что сейчас «нужно всем нам», а Денис Ступников счел его возвращением к «Земфире ромашек» и сравнил с ее ранним макси-синглом «До свидания…».

Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя новый альбом Оксимирона «Красота и уродство», вышедший в начале декабря после шестилетнего перерыва, призналась, что «вдруг вспомнила поэзию начала XX века» и похвалила рэпера за «хороший литературный язык».

