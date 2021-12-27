«От Земфиры до Оксимирона»: Легостаев выбрал музыкальные прорывы года

Молодежь еще поверит в то, что гитары и барабаны гораздо сексуальнее сегодняшнего рэп-актива, надеется музыкальный критик.

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в преддверии праздников подготовил для читателей Telegram-канала «Радиоточка НСН» ТОП-5 главных музыкальных событий 2021 года.

«Я, наверное, могу быть патриотом, потому что мне очень понравился небольшой альбом «Мумий Тролля», большой и маленький альбомы Земфиры. Это довольно крутые пластинки, которые не убивают веру в российскую музыку и дают нам надежду на то, что наши люди в плане сочинительства и исполнения все еще «живы», им все еще нравится заниматься тем, чем они занимаются, и у них это получается. В мой ТОП-5 самых запоминающихся альбомов вошли «Мумий Тролль», Земфира, Tequilajazzz, Noize MC и Оксимирон», - сказал Легостаев.
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Касаясь музыкальных трендов, он предположил, что молодежь поймет, что гитары и барабаны сексуальнее рэп-актива.

«Все мы, старпёры, надеемся, что этот вот рэп-актив must die в конце концов. Не знаю, будет ли это на самом деле или нет, или выживут только сильнейшие в этом жанре, но мне почему-то кажется, что молодежь еще поверит в то, что гитары и барабаны - это гораздо сексуальнее», - пояснил музыкальный критик.

В числе главных камбэков года он назвал концерты группы «Кино».

«Я боюсь показаться не сильно вежливым, но мне кажется, что никто никуда не уходил. Многими воспринимается, что если человека нет в телевизоре, то он совсем пропащий и от него нет никакого толка, но я так не считаю. Все были в отличной форме, но состоявшиеся в этом году концерты группы «Кино» были очень крутыми, атмосферными, неоднозначными с точки зрения людей, которые любят ходить на концерты, но, тем не менее, это надо рассматривать как очень интересное событие. А неудачных камбэков не бывает. Все, что происходит, - это во благо. На мой взгляд, все эти вещи должны происходить, обязательно радовать людей, и даже, если они не очень радуют, пусть они происходят», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В начале года Земфира выпустила первый за семь лет тишины альбом «Бордерлайн». Альбом получил много негативных оценок от поклонников. Чаще всего Земфиру упрекали за чрезмерную депрессивность. А вот неожиданно вышедший в конце июля новый мини-альбом Земфиры «Ах» произвел очень позитивное впечатление на музыкальных критиков, опрошенных НСН.

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Борис Барабанов назвал этот альбом именно тем, что сейчас «нужно всем нам», а Денис Ступников счел его возвращением к «Земфире ромашек» и сравнил с ее ранним макси-синглом «До свидания…».

Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя новый альбом Оксимирона «Красота и уродство», вышедший в начале декабря после шестилетнего перерыва, призналась, что «вдруг вспомнила поэзию начала XX века» и похвалила рэпера за «хороший литературный язык».

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Фото: instagram.com/zemfiralive
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