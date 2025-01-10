30 лет спустя: «Железный дровосек» Герасимов рад миллиардам «Волшебника изумрудного города»

Новый выброс мазута с выброшенной на мель кормы танкера найден на Кубани Комиссии по оценке ущерба от атак ВСУ начали работу в курском приграничье Кремль расценил слова президента Литвы о Калининграде как притязания на территорию Самолет в Якутске вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности Россияне чаще поздравляют друг друга в мессенджерах