30 лет спустя: «Железный дровосек» Герасимов рад миллиардам «Волшебника изумрудного города»
Герасимов, сыгравший робота Вертера и Железного дровосека в фильмах Павла Арсенова, похвалил современных режиссеров, «подхвативших» темы этих картин в новых экранизациях.
Народный артист России Евгений Герасимов в интервью НСН поздравил создателей новой экранизации «Волшебника изумрудного города», назвав актуальными персонажами Железного дровосека и робота Вертера.
Фильм Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» вышел в прокат 1 января и на сегодняшний день собрал в кинотеатрах 2,6 млрд рублей, став самой коммерчески успешной картиной 2025 года. Герасимов, сыгравший Железного дровосека в фильме Павла Арсенова «Волшебник изумрудного города» 1994 года, рассказал о секрете той роли и похвалил авторов новой экранизации.
«У меня такая занятость, что мне редко удается что-то посмотреть, но моя семья, мои близкие смотрели нового "Волшебника изумрудного города", - это классное зрелище. Я рад, что наконец-то отечественный кинематограф завоевывает зрителя, поэтому я поздравляю создателей этой картины. Хотелось бы только, чтобы в ней было больше содержательной драматургии. Что касается моей роли Железного дровосека, было непросто придумать что-то в этом железном колпачке, у нас не было сегодняшних технологий. При этом очень важным решением и придумкой было бьющееся сердце. Я знаю, что огромное количество детей и взрослых зрителей полюбили моего Железного дровосека, несмотря на то, что во время съемок у нас урезалось финансирование», - сказал Герасимов.
Актер, сыгравший также Вертера в советском фильме Павла Арсенова «Гостья из будущего», похвалил современных режиссеров за ремейки знаковых картин.
«Я думаю, что Железный дровосек - это главный персонаж сегодня, как и робот Вертер. "Сто лет тому вперед" хороший фильм. При этом основы и того, и другого фильма были созданы в свое время на студии Горького Арсеновым, я играл там и робота Вертера, и Железного дровосека. Очень хорошо, что новое поколение подхватывает темы, которые были нам радостны и близки. Они имеют возможности донести это до зрителей уже в современных технологиях», - заключил собеседник НСН.
Фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед», созданный по мотивам одноименной повести Кира Булычева, вышел на экраны в апреле 2024 года и заработал в прокате 1,5 млрд рублей. Главные роли в картине сыграли Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Александр Петров, а робота Вертера озвучил Федор Бондарчук. Советский многосерийный фильм «Гостья из будущего» был также создан по этой книге, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор: Вспышка оспы обезьян в Китае не говорит об угрозе для России
- В Соцфонде заявили, что максимальная выплата по больничному составит 172 тысячи рублей
- СКР возбудил уголовное дело по факту пожара в Гатчине
- Запись спектакля «Щелкунчик» собрала 8 млн просмотров во «ВКонтакте»
- Студентка погибла, катаясь на тюбинге во время каникул в Казани
- СМИ: В новый пакет санкций США против РФ войдут 180 танкеров
- Рогов: ВС РФ зашли на окраины села Ясеновое в ДНР
- СМИ: Глобальная температура в 2024 году впервые поднялась выше прогнозируемого уровня
- Мишустин назвал важной работу военкоров
- Комитет Госдумы рекомендовал продлить программу маткапитала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru