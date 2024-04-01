«От сценариста до рабочего»: Кадровый голод назвали главной проблемой киноиндустрии

«Надо выяснить подробности, что они собираются финансировать. Если проект будет направлен и на подготовку кадров, тогда это прекрасно. В любом случае, чем больше финансов выделяется на киноиндустрию, тем больше будет хорошего кино. Это благое дело. Решит ли проблему «контентного голода»? Надо понимать, что все эти процессы очень длительные. Не надо рассчитывать, что через год мы увидим готовые проекты. Может быть, что-то увидим, но сейчас сложно сказать. Фонд кино действовал в рамках своей модели. Я думаю, что здесь схема будет другой. Фонд кино поддерживает и некоммерческие проекты, авторское кино. Здесь будет история с прицелом на популярные и массовые проекты с прибылью. Это другой подход», - отметила она.

По словам Смирновой, именно кадровый дефицит – сегодня основная проблема киноиндустрии. Чем больше денег в индустрии, тем больше это привлекает специалистов.

«Конечно, именно кадровый голод – это главная проблема сегодня. От сценаристов до рабочего на площадке… Чем больше денег в индустрии, тем больше людей готовы в эту сферу деятельности идти. Люди пойдут не только, чтобы реализовать себя, но и смогут заработать достойные деньги. У нас мало фильмов, потому что людей не так много. У нас вся индустрия на начало пандемии – это 10 тысяч человек, сейчас побольше уже, но все равно», - рассказала собеседница НСН.

Ранее преподаватель Первой онлайн-киношколы, независимый киноэксперт Сергей Лавров рассказал, что открытие профессиональной студии анимации в каком-либо регионе требует очень много денег и большого количества кадров. Он также отметил, что российские мультфильмы популярны за рубежом и собирают там неплохие деньги, передает «Радиоточка НСН».

