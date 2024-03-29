Мультфильмам быть: Закрытие анимационной студии «Москва» не повлияет на отрасль

Анимационная студия "Москва" подала заявление о самоликвидации, сообщает «Коммерсант». Команда проекта перейдет в продюсерский центр «Рики», что усилит производственные мощности разработчика в Санкт-Петербурге. Оптимизация структуры также позволит «Рики» перераспределить расходы для активизации работы за рубежом. По словам Попова, ликвидация студии не повлияет на работу компании.

«Студия «Москва» создавалась под проекты, которые в дальнейшем пошли по другому треку. В какой-то момент в группу компаний "Рики" вошла студия "Аэроплан", это московская студия, которая известна своим проектом "Фиксики". В столице достаточно одной студии, поэтому было принято решение о ликвидации "Москвы"», - сказал он.