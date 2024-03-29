Мультфильмам быть: Закрытие анимационной студии «Москва» не повлияет на отрасль
Ликвидация одной анимационной студии в составе ГК «Рики» не изменит ситуацию, сказал НСН соавтор «Смешариков» Илья Попов.
После закрытия анимационной студии «Москва», которая входит в ГК «Рики», в столице продолжат работу над мультипликационными проектами, рассказал НСН продюсер, соавтор «Смешариков» и президент Ассоциации Анимационного Кино России Илья Попов.
Анимационная студия "Москва" подала заявление о самоликвидации, сообщает «Коммерсант». Команда проекта перейдет в продюсерский центр «Рики», что усилит производственные мощности разработчика в Санкт-Петербурге. Оптимизация структуры также позволит «Рики» перераспределить расходы для активизации работы за рубежом. По словам Попова, ликвидация студии не повлияет на работу компании.
«Студия «Москва» создавалась под проекты, которые в дальнейшем пошли по другому треку. В какой-то момент в группу компаний "Рики" вошла студия "Аэроплан", это московская студия, которая известна своим проектом "Фиксики". В столице достаточно одной студии, поэтому было принято решение о ликвидации "Москвы"», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, российская анимация по-прежнему представляет интерес для зарубежного зрителя.
«Сейчас круг стран, с которыми сотрудничает Россия, существенно сузился. Но мы хорошо представлены в Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в ряде стран восточной Европы. Везде, где присутствуют наши партнеры, продолжаем работать, что-то останавливалось только по инициативе тех стран, которые ограничили покупку российского контента. Таких государств сейчас много, что создает сложности для отрасли. Чтобы разрабатывать большие успешные проекты, важно это делать на весь мир. Несмотря ни на что российский контент довольно востребован, потому что все проекты по технологическому качеству и содержанию очень хороши. Российский контент был и остается очень высококонкурентным», - пояснил продюсер.
Ранее сообщалось, что в 2023 году российские фильмы заработали за рубежом $17,6 млн, а лидером стал мультфильм «Коты Эрмитажа». Кассовые сборы проекта по итогу года составили $5 млн, при этом максимальные показатели пришлись на Вьетнам, Италию, Австралию и Францию, напоминает «Радиоточка НСН».
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