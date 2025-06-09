Режиссер Романов рассказал об успехе его фильма «Легенды вечных снегов» за рубежом
Успех якутского кино обеспечили многовековые традиции сказительства, однако оно еще находится на пути становления, сказал НСН режиссер Алексей Романов.
Якутский режиссер Алексей Романов заявил НСН, что не удивлен победе его картины «Легенды вечных снегов» на Международном кинофестивале в Канаде.
Фильм «Легенды вечных снегов» получил премию Международного кинофестиваля в Канаде за лучший фильм на языке коренных народов мира. Картину снимали в 40-градусные морозы, 70% съемок составляла езда верхом на якутских лошадях. Ранее драма завоевала Гран-при II Бишкекского международного кинофестиваля, приз за лучший сценарий фестиваля «Киношок» и Гран-при ХX Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар». Романов отметил, что его следующий фильм будет наполовину на русском языке.
«Я не удивлен победе, так как фильм в настоящий момент получил два Гран-при, пять спецпризов, был показан на фестивалях в Нью-Йорке (США), Роттердаме (Нидерланды), Нанте (Франция), Бишкеке, Таиланде, Албании, Австралии, в России. Теперь вот Канада. Нас приглашают в Англию и Испанию. Следующий фильм будет наполовину на русском языке», - рассказал режиссер.
По его словам, успех якутского кино обеспечили многовековые традиции сказительства.
«Несмотря на то, что якутское кино признали далеко за пределами России, я считаю, что оно еще находится на пути становления, так как среди режиссеров еще идет поиск своего языка, стиля. Они осваивают новые жанры. У нас пока что несовершенно сценарное мастерство, технологии не развиты до нужного уровня и так далее. Многие говорят о феномене якутского кино, почему оно так быстро завоевало мир и получило кучу призов (около 50 Гран-при и около ста спецпризов за последние 10-13 лет). На это повлияли многовековые традиции сказительства, эпоса и слушания, желание узнать о себе через историю. Это развило воображение, визуальное и пространственное мышление якутов, а у народа - желание слушать о себе. Поэтому когда появилась возможность создавать кино, это желание киносказания обрело общенациональные масштабы», - заключил собеседник НСН.
Ранее режиссер фильма «Айта» Степан Бурнашев заявил НСН, что сотрудничество якутских режиссеров с известными российскими актерами или популярная история делает якутское кино заметным в афише российских кинотеатров, кроме того жители Якутии с особым интересом относятся к проектам, которые снимают в республике, что помогает проектам получить хорошую кассу.
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