Мартин Скорсезе рассказал о главном посыле фильма «Волк с Уолл-Стрит»

По уверению Скорсезе, замыслом картины было разоблачение коррупции и демонстрации «низости необузданного капитализма». При этом, по его признанию, это произошло ненамеренно.

Он добавил, что нередко героями работ режиссера становятся отрицательные персонажи с «крутым» образом жизни.

«Грех - это весело», - сказал режиссер.

Тем временем Леонардо Ди Каприо начал работу над ролью бездомного в новом фильме режиссера Пола Томаса Андерсона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

