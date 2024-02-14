Мартин Скорсезе рассказал о главном посыле фильма «Волк с Уолл-Стрит»
Американский режиссер Мартин Скорсезе раскрыл посыл фильма «Волк с Уолл-стрит», главную роль в котором сыграл Леонардо Ди Каприо. Его слова приводит The Guardian.
По уверению Скорсезе, замыслом картины было разоблачение коррупции и демонстрации «низости необузданного капитализма». При этом, по его признанию, это произошло ненамеренно.
Он добавил, что нередко героями работ режиссера становятся отрицательные персонажи с «крутым» образом жизни.
«Грех - это весело», - сказал режиссер.
Тем временем Леонардо Ди Каприо начал работу над ролью бездомного в новом фильме режиссера Пола Томаса Андерсона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru