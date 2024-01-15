Скорсезе назвал Ди Каприо одним из величайших актеров в истории
15 января 202419:58
Американский режиссер Мартин Скорсезе заявил, что считает Леонардо Ди Каприо одним из величайших актеров в истории кинематографа. Его слова приводит издание IndieWire.
Скорсезе напомнил, что за 23 года он работал с Ди Каприо над шестью фильмами. Он назвал голливудского актера гением.
Кинематографист признался. что бесстрашие Ди Каприо стало для него мотивацией во время съемок.
По данным портала Deadline, Ди Каприо сыграет в новом фильме режиссера Томаса Андерсона («Нефть»). Съемки стартуют 21 января в Калифонии, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru