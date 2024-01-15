Скорсезе назвал Ди Каприо одним из величайших актеров в истории

Скорсезе напомнил, что за 23 года он работал с Ди Каприо над шестью фильмами. Он назвал голливудского актера гением.

Кинематографист признался. что бесстрашие Ди Каприо стало для него мотивацией во время съемок.

По данным портала Deadline, Ди Каприо сыграет в новом фильме режиссера Томаса Андерсона («Нефть»). Съемки стартуют 21 января в Калифонии, сообщает «Радиоточка НСН».

