Скорсезе назвал Ди Каприо одним из величайших актеров в истории

Американский режиссер Мартин Скорсезе заявил, что считает Леонардо Ди Каприо одним из величайших актеров в истории кинематографа. Его слова приводит издание IndieWire.

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Скорсезе напомнил, что за 23 года он работал с Ди Каприо над шестью фильмами. Он назвал голливудского актера гением.

Кинематографист признался. что бесстрашие Ди Каприо стало для него мотивацией во время съемок.

По данным портала Deadline, Ди Каприо сыграет в новом фильме режиссера Томаса Андерсона («Нефть»). Съемки стартуют 21 января в Калифонии, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма "Авиатор"
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