Писатель Образцов объяснил популярность «Мастера и Маргариты»
Волна популярности романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» связана не с недавней киноадаптацией, а с наличием полутонов и отсутствием четкой границы между добром и злом, заявил писатель Константин Образцов.
По его словам, книга с момента первой публикации в журнале «Москва» в 1967 году, была чрезвычайно популярна у советской творческой интеллигенции. При этом ограниченные тиражи и малая доступность только добавляли популярности произведению.
«В условиях удушающей определенности и морализаторских ярлыков советского общества "Мастер и Маргарита" воспринимался как глоток свободы», - пояснил Образцов в беседе с «Газетой.Ru».
Как добавил писатель, в романе Булгакова утверждается право художника на жизнь по моральным законам, отличным от общепринятых в обществе. Это тоже привлекает аудиторию.
Ранее сообщалось, что роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стал самым популярным произведением, продолжения которого хотели бы россияне. Специалисты сервисов Литрес и LiveLib выяснили, что более 23% респондентов хотели бы ознакомиться с подобным сиквелом, напоминает «Радиоточка НСН».
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