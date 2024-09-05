Писатель Образцов объяснил популярность «Мастера и Маргариты»

По его словам, книга с момента первой публикации в журнале «Москва» в 1967 году, была чрезвычайно популярна у советской творческой интеллигенции. При этом ограниченные тиражи и малая доступность только добавляли популярности произведению.

«В условиях удушающей определенности и морализаторских ярлыков советского общества "Мастер и Маргарита" воспринимался как глоток свободы», - пояснил Образцов в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил писатель, в романе Булгакова утверждается право художника на жизнь по моральным законам, отличным от общепринятых в обществе. Это тоже привлекает аудиторию.

Ранее сообщалось, что роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» стал самым популярным произведением, продолжения которого хотели бы россияне. Специалисты сервисов Литрес и LiveLib выяснили, что более 23% респондентов хотели бы ознакомиться с подобным сиквелом, напоминает «Радиоточка НСН».

