«От Нижинского до Вертинского»: Поможет ли Домогарову музыкальная «перезагрузка»

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В Московском доме музыки прошла премьера музыкального спектакля «Вертинский» с Александром Домогаровым в главной роли.

Станет ли это новым этапом в карьере Народного артиста России, и почему у него сегодня мало ролей, выясняли театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и режиссер этой постановки Нина Чусова.

Новый проект в рамках юбилея Театра Пушкина вновь поднял вопрос о его «преемственности», а МХТ имени Чехова представил детский спектакль со «взрослым юмором».

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Место премьеры «Вертинского» выбрали неслучайно. В спектакле много живой музыки, звучат песни шансонье в исполнении Александра Домогарова, играет джазовый квартет под управлением Евгения Борца. Нина Чусова объяснила, как «поступательно» рождался этот спектакль.

Н.ЧУСОВА: Саша Домогаров на своих концертах иногда исполнял песни Вертинского. Наш музыкальный продюсер Алексей Козин предложил ему записать пластинку, а потом он объединил его с джазовым музыкантом Евгением Борцом. А когда уже вышла пластинка, мы все вместе подумали, а почему не быть тогда спектаклю? И вот, Александр и я вместе мы написали сценарий. Саша, конечно, был очень вовлечён в исследования, в дневники Вертинского. Он был полностью погружён во все материалы, которые есть, и мы обнаружили для себя очень интересные ракурсы этой большой личности. Далее уже всё - спектаклю быть!»

В спектакле речь идёт о периоде жизни Вертинского, который он провел в эмиграции с надеждой вернуться на Родину. От автора ведёт повествование Александр Домогаров, у которого есть альтер эго - человек в гриме Пьеро. Эту роль исполнил актер, клоун и мим Андрей Кислицин.

М.СИНТИН: «Способность предстать перед зрителем в образе известной личности у Домогарова феноменальная. Он наделяет ее глубиной, и, вместе с тем, нежностью и ранимостью, качествами присущими самому актеру. Нечто подобное он исполнил в спектакле Андрея Житинкина «Нижинский, сумасшедший, божий клоун». При том, что актер внешне совершенно непохож на знаменитого танцовщика труппы Дягилева, об этом моментально забываешь, настолько точно внутреннее попадание Домогарова в суть этого героя. Та же история повторилась и с Вертинским. И это надо видеть. Домогарова нужно смотреть».

Режиссер Нина Чусова также отметила, спектакль получился особенным.

Н.ЧУСОВА: «На самом деле уже много делали Вертинского, а это совершенно другая какая-то история. Много юмора, особая атмосфера, зритель вовлечён внутрь происходящего. Получилось весьма оригинальное решение».

В мае 2024 года Домогаров уволился из Театра имени Моссовета, где проработал 30 лет, объяснив это несогласием с политикой нового руководства театра. При этом пока изобилия новых предложений не наблюдается.

М.СИНТИН: «Жаль, что у такого актера, как Александр Домогаров после его, вынужденного ухода из театра Моссовета, так мало ролей. Конечно, есть Вертинский, есть роль Арбенина в спектакле «Маскарад» в постановке всё той же Нины Чусовой в Театре российской армии, но это мало для такого артиста. Из Моссовета также ушел или вынудили уйти замечательного актера Виктора Сухорукова. Зачем нужен театр, из которого ушли такие артисты? Нам хотят сказать этим, что незаменимых нет? Но нельзя заменить Домогарова и Сухорукова».

