«Историческая справедливость»: Худрук Театра Пушкина о Таирове и псевдоэлитах

Театра имени А.С. Пушкина делает ставку на труппу, а не звезд, при этом главная премьера юбилейного сезона связана с именем создателя Камерного театра Александра Таирова, объяснил в интервью НСН художественный руководитель этого театра Евгений Писарев.

Ранее сообщалось, что главной премьерой 75-го сезона Театра имени А.С. Пушкина станет спектакль «Плохие хорошие» в постановке Писарева. Его покажут 25 декабря, в день 110-летия Камерного театра, который является предшественником Театра Пушкина. Ну а на днях в театре состоялась премьера обновленной версии спектакля «Мышеловка».

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НЕПОСТАВЛЕННЫЙ СПЕКТАКЛЬ

- В этом году Театр Пушкина отмечает 75-летие, а главной премьерой станет спектакль «Плохие хорошие» по Оскару Уайльду. Расскажите о вашей постановке?

– В основе нового спектакля «Плохие хорошие» пьеса Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир». Она привлекла мое внимание, прежде всего, потому, что это последний непоставленный спектакль Александра Таирова, который дошел лишь до генеральной репетиции. Мне хотелось бы восстановить историческую справедливость и, в преддверии юбилея Камерного театра, все-таки поставить этот спектакль на нашей сцене. В этой пьесе меня поразило, как сатирическая комедия Уайльда, высмеивающая светское общество Англии того времени, парадоксально перекликалась с нашими псевдоэлитарными кругами. Здесь, среди внешних проявлений добродетели, часто скрываются тщеславие и лицемерие. Люди разделяются на «хороших» и «плохих», при этом искренности и настоящих человеческих отношений остается катастрофически мало. Эта сатирическая история удивительно актуальна и в наши дни.

«КОСМОС» ИСАКОВОЙ И НОВАЯ «МЫШЕЛОВКА»

– На какие еще спектакли вы бы посоветовали обратить внимание в новом сезоне? На днях театр представил обновленную версию «Мышеловки» Надежды Аракчеевой. Расскажите, чем удивил зрителя этот спектакль, какие новые грани раскрыла эта версия?

– В первую очередь я приглашаю всех на наши последние громкие премьеры. Это, безусловно, спектакль «Космос» с Викторией Исаковой в главной роли, это «Зойкина квартира» с Александрой Урсуляк и наша последняя премьера – «Завтра была война», в которой играют Андрей Кузичев, Анастасия Лебедева и Евгения Дмитриева. Что касается «Мышеловки», то, помимо того, что мы полностью обновили весь актерский состав, сделали новые костюмы и новые декорации, мы постарались удержать дух классического английского детектива. Этот спектакль успешно шел на сцене Театра Пушкина с 2011 года, и мы осознаем, что излишние новшества могли бы нарушить его классический, «олдскульный» стиль. Тем не менее, свежий состав артистов придает спектаклю новые эмоции и способствует его переосмыслению, сохраняя при этом дух оригинала.

«ТЕАТР-ЗВЕЗДА, А НЕ ТЕАТР ЗВЕЗД»

– Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов рассказывал НСН, что в его театре делается ставка на приглашенных звезд с громкими именами, а не на постоянную труппу. Какова концепция вашего театра – это театр звезд, актерский, режиссерский или продюсерский театр, где во главу ставится коммерческий успех?

– Что касается Театра Эстрады, – он всегда был антрепризным. И, сколько я помню, это было его кредо, театр приглашал звезд и громкие спектакли. Что касается нашего театра, – мы русский классический репертуарный театр. И, конечно, я ориентируюсь на нашу труппу, в которой есть и звезды, и просто очень хорошие артисты. Но мое кредо – не театр звезд, а театр-звезда. И, мне кажется, что мы следуем этой задаче. Театр Пушкина имеет успех не потому, что приглашает звезд, а потому, что существует классной, профессиональной, дружной командой.

– Есть ли в Театре Пушкина имена-магниты - актеры или режиссеры, на которых идет зритель?

– Безусловно, есть режиссеры- и актеры-магниты. В нашей труппе таких много. Зрителей старшего поколения привлекает, к примеру, имя Веры Алентовой, которая по-прежнему выходит на сцену и играет замечательные главные роли в спектаклях. Во многом в наш театр ходят, чтобы увидеть ансамбль артистов, командную игру с участием прекрасных, замечательных, известных артистов. Но, все-таки, я бы настаивал на том, что мы – театр ансамбля.