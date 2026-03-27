«В рамках развития ИИ должны рассматриваться вопросы суверенитета. Однако сегодня ни один процесс без искусственного интеллекта нельзя считать эффективным. Это недоэффективность, которую надо тут же восполнять, интегрируя туда ИИ. Я, как оптимист, считаю, что с появлением ИИ люди не пострадали, а все же приобрели. Правда, вместе с теми же рисками, но все же. Искусственный интеллект — реалии сегодняшнего и завтрашнего дня, которая повышает продуктивность всех процессов, куда интегрируется. Написание музыки, написание текста, ведение мастеринга — все это может быть сделано с помощью ИИ. Однако, если отсутствует идея, если смысла нет в этой игрушке, если разработчик забыл туда этот смысл положить, правильный смысл, а не зарубежный, то этот ИИ становится вреден», — сказал собеседник НСН.

Эксперты отмечают, что свыше 20% онлайн‑видеоконтента сегодня создаётся с помощью нейросетей, а к 2026 году практически весь интернет‑контент может задействовать технологии ИИ. На этом фоне в 72 странах мира к началу года появилось более тысячи законодательных инициатив по регулированию ИИ. Причина — резкий рост мошенничества с дипфейками: за год их число увеличилось на 900%, а глобальные убытки к 2027 году могут достичь 40 млрд.

В России закона об обязательной маркировке ИИ‑контента пока нет, но Минцифры представило проект регулирования ИИ — он предусматривает единые правила разработки и использования технологий в стране и должен вступить в силу с 1 сентября 2027 года.

Ранее директор по работе с независимыми артистами и лейблами Pulse Владимир Юрченко заявил НСН, что главное последствие роста контента, созданного искусственным интеллектом для рынка — это увеличение конкуренции за внимание.

