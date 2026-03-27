Клименко заявил, что маркировка ИИ-контента ничем не поможет
Герман Клименко в пресс-центре НСН усомнился в успехе поголовной маркировки ИИ-контента.
При попытке регулирования искусственного интеллекта (ИИ) важно дать четкое определение, прописать понятийный аппарат, сказал НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
«Мы уже лет 10 говорим о создании цифрового кодекса, где будет прописан понятийный аппарат. У нас пока нет единого закона, у нас заплатка на заплатке. Авторы приходят к депутатам Госдумы, жалуются и плачутся. Потом депутаты всей своей правовой совестью начинают принимать законы. В первую очередь нужно понять, что реально. Коллеги вот пометили ИИ-треки, это прекрасная история, стало сложнее загружать ИИ-треки на стриминги в принципе. Теперь авторы такой музыки ушли в соцсети и формируют свою аудиторию там. Можно маркировать ИИ-контент, но поможет ли это? Было много ситуаций, когда принимали законы, а потом это просто не работало. Сейчас ажиотаж спал, поезд давно ушел. Нужно серьезно думать, и не забывать смотреть в будущее», — сказал собеседник НСН.
Министерство цифрового развития представило проект закона о госрегулировании искусственного интеллекта, который должен вступить в силу с 1 сентября 2027 года. Он вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоконтента, созданного с помощью ИИ. Действие законопроекта охватит и физических лиц, и юридических лиц.
Ранее глава Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин в беседе с НСН заявил, что отдельная маркировка для ИИ-контента нужна для борьбы с фейками и недостоверными новостями, но для кино нет никакой разницы, как именно была создана картинка.
