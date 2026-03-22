Ярмольник обеспокоен ростом влияния искусственного интеллекта на киноиндустрию

Он признался, что немного боится повсеместного использования ИИ в киноиндустрии, поскольку, по его словам, всё постепенно превращается в искусственную пластмассу.

Ярмольник отметил, что современные технологии уже позволяют воссоздавать образы артистов с помощью нейросетей. Актер привел пример, что сегодня ИИ может «сыграть» за таких людей, как Верник, Бондарчук или он сам.

«Возникает вопрос - насколько я за это исполнение должен нести ответственность», - добавил артист.

При этом Ярмольник подчеркнул, что рассматривает искусственный интеллект исключительно как вспомогательный инструмент. По его убеждению, пока существует цивилизация, всё будет зависеть от «ручной работы». ИИ может помогать экономить время на определенных задачах при сохранении качества результата. Однако, заключил артист, техника никогда не сможет заменить то, что способна создать голова и сердце человека.

Ранее топ-менеджер «Литрес» Полина Байманова сообщила, что российские писатели все чаще прибегают к использованию искусственного интеллекта в своем творчестве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».