Ярмольник обеспокоен ростом влияния искусственного интеллекта на киноиндустрию
Леонид Ярмольник выразил обеспокоенность растущим влиянием искусственного интеллекта на кинематограф. Об этом актер театра и кино, продюсер и телеведущий рассказал в беседе с ТАСС.
Он признался, что немного боится повсеместного использования ИИ в киноиндустрии, поскольку, по его словам, всё постепенно превращается в искусственную пластмассу.
Ярмольник отметил, что современные технологии уже позволяют воссоздавать образы артистов с помощью нейросетей. Актер привел пример, что сегодня ИИ может «сыграть» за таких людей, как Верник, Бондарчук или он сам.
«Возникает вопрос - насколько я за это исполнение должен нести ответственность», - добавил артист.
При этом Ярмольник подчеркнул, что рассматривает искусственный интеллект исключительно как вспомогательный инструмент. По его убеждению, пока существует цивилизация, всё будет зависеть от «ручной работы». ИИ может помогать экономить время на определенных задачах при сохранении качества результата. Однако, заключил артист, техника никогда не сможет заменить то, что способна создать голова и сердце человека.
Ранее топ-менеджер «Литрес» Полина Байманова сообщила, что российские писатели все чаще прибегают к использованию искусственного интеллекта в своем творчестве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ
- Иран угрожает перекрыть Ормузский пролив в случае атак на электростанции
- Глава «ЛизаАлерт»: Поиск Усольцевых по телефонам невозможен
- Расходы США на операцию против Ирана превысили $27 млрд
- Ярмольник обеспокоен ростом влияния искусственного интеллекта на киноиндустрию
- «Иванушки» без «International»: Группе Матвиенко предрекли смену названия
- Концерты экс-солиста Modern Talking отменили в Литве после его слов о России
- Трамп назвал Демократическую партию величайшим врагом США
- Новые жертвы и приговор: Со дня теракта в «Крокусе» прошло 2 года
- «Спартак» на выезде обыграл «Оренбург» в матче РПЛ