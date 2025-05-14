В России ежедневно продается 250 книг Булгакова

За первые три месяца 2025 года было продано более 30 тысяч экземпляров книг Михаила Булгакова — в среднем 250 книг ежедневно, подсчитали аналитики сети книжных магазинов «Читай-город» в преддверии 134-летия со дня рождения Булгакова.

Булгаков, Достоевский и Замятин стали самыми популярным русскими классиками 2024 года

В рейтинге отечественных классиков Булгаков занял второе место, уступив только Федору Достоевскому, но оставив позади Александра Пушкина.

Топ-5 самых популярных книг Булгакова возглавляет «Мастер и Маргарита», следом идет «Морфий», а замыкает тройку лидеров «Собачье сердце».

Ранее заместитель директора по музейной деятельности и развитию Музея Михаила Булгакова Иван Назаров рассказал НСН, что анимационный фильм «Булгаковъ» расскажет зрителям о раннем творчестве писателя, что является перспективным направлением, так как Булгакова лучше знать комплексно, а не только на примере одного или двух произведений.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Алина Бицутина
ТЕГИ:КультураЛитератураПисатели

Горячие новости

Все новости

партнеры