В России ежедневно продается 250 книг Булгакова
За первые три месяца 2025 года было продано более 30 тысяч экземпляров книг Михаила Булгакова — в среднем 250 книг ежедневно, подсчитали аналитики сети книжных магазинов «Читай-город» в преддверии 134-летия со дня рождения Булгакова.
В рейтинге отечественных классиков Булгаков занял второе место, уступив только Федору Достоевскому, но оставив позади Александра Пушкина.
Топ-5 самых популярных книг Булгакова возглавляет «Мастер и Маргарита», следом идет «Морфий», а замыкает тройку лидеров «Собачье сердце».
Ранее заместитель директора по музейной деятельности и развитию Музея Михаила Булгакова Иван Назаров рассказал НСН, что анимационный фильм «Булгаковъ» расскажет зрителям о раннем творчестве писателя, что является перспективным направлением, так как Булгакова лучше знать комплексно, а не только на примере одного или двух произведений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru