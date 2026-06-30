Путин посетил церемонию прощания с экс-министром обороны РФ Ивановым
Президент РФ Владимир Путин посетил церемонию прощания с экс-главой Минобороны страны Сергеем Ивановым. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин возложил цветы и кратко пообщался с семьей», — рассказал представитель Кремля.
Иванов умер 26 июня на 74-м году жизни. Церемония прощания с ним проходит в московской Центральной клинической больнице. Похоронят экс-министра на Троекуровском кладбище.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что вся деятельность Иванова на посту руководителя военного ведомства была направлена на укрепление обороноспособности страны, сообщает Ura.ru.
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