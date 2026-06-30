Wildberries запускает проверку IMEI смартфонов Apple и Samsung

Речь идёт о гаджетах стоимостью от 40 тысяч рублей и выше. Покупатель сможет попросить менеджера сверить IMEI в ПВЗ. В случае несовпадения идентификаторов гражданин сможет отказаться от товара независимо от того, была ли вскрыта упаковка или нет.

Отмечается, что также проверка IMEI станет обязательной при возврате смартфонов.

В компании указали, что новая мера позволит покупателю убедиться в том, что он получит именно тот гаджет, который оформлен в заказе. Кроме того, проверка станет дополнительным способом защиты от возможной подмены.

Ранее глава Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким заявила, что Wildberries разрабатывает собственный мессенджер, а также рассматривает возможность выхода приложения на внешние рынки, сообщает 360.ru.

