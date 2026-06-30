Соглашаются не все: Когда актера сегодня можно заменить ИИ-версией

Наталия Клибанова рассказала НСН, что чаще всего нейросетью удобно заменить актеров в съемках каких-то промо и на питчингах, когда не требуется серьёзной актерской задачи.

Сегодня далеко не все артисты соглашаются на замену их лица с помощью нейросети, однако это и правда стоит намного дешевле, чем смена с реальным артистом. Об этом НСН рассказала главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.

Продюсеры начали экономить на звёздах — вместо актёров на съёмки промо всё чаще зовут дублёров, а лица потом дорисовывают нейросетью и графикой, пишет Telegram-канал «Mash». На одной такой смене можно сэкономить до миллиона рублей. Так киностудии и промо-агентства всё чаще ищут людей с тем же ростом и комплекцией, что и у знаменитостей, чтобы за несколько тысяч снять их в кадре и потом "приклеить" лицо нужного актёра. Клибанова раскрыла, как часто уже пользуются такой технологией.

«Это пока точечные кейсы, потому что для использования изображения артистов с помощью нейронки нужно получить у них разрешение. Большинство артистов пока еще не готовы к такой интеграции. Однако, когда это короткая форма промо, реклама, то, артист может согласиться, если видит по раскадровкам, что эту задачу можно отдать другому актеру без своего присутствия. Если же это какая-то серьезная актерская задача, то, конечно, он не доверит это кому-то еще. Есть несколько компаний, которые имеют лицензию на определенные образы артистов, которых уже нет с нами, например, Никулина, Гурченко. Без заключения таких контрактов мы не можем делать так же», - рассказала она.
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Клибанова уточнила, что на производстве помогают экономить не только нейросети, но и смены с дублерами.

«То, что мы сейчас всячески экономим на производстве, это действительно так, потому что производство дорожает. Еще и бензин закончился, у нас все съемки на генераторах. Но, что касается нейронки, это точно не системная история. Сейчас уже, конечно, есть фильмы, полностью снятые с помощью этой технологии, но в нашей практике мы либо используем это в промо-материалах, то есть когда готовим проекты к питчингу, либо в компьютерной графике, то есть на постпродакшене. Дублеров мы тоже используем. Их смены по стоимости не сопоставимы со сменами реальных артистов, когда нужно снять кадры со спины или какие-то проезды, проходки», -уточнила она.

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ФОТО: РИА Новости
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