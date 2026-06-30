Сегодня далеко не все артисты соглашаются на замену их лица с помощью нейросети, однако это и правда стоит намного дешевле, чем смена с реальным артистом. Об этом НСН рассказала главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.

Продюсеры начали экономить на звёздах — вместо актёров на съёмки промо всё чаще зовут дублёров, а лица потом дорисовывают нейросетью и графикой, пишет Telegram-канал «Mash». На одной такой смене можно сэкономить до миллиона рублей. Так киностудии и промо-агентства всё чаще ищут людей с тем же ростом и комплекцией, что и у знаменитостей, чтобы за несколько тысяч снять их в кадре и потом "приклеить" лицо нужного актёра. Клибанова раскрыла, как часто уже пользуются такой технологией.

«Это пока точечные кейсы, потому что для использования изображения артистов с помощью нейронки нужно получить у них разрешение. Большинство артистов пока еще не готовы к такой интеграции. Однако, когда это короткая форма – промо, реклама, то, артист может согласиться, если видит по раскадровкам, что эту задачу можно отдать другому актеру без своего присутствия. Если же это какая-то серьезная актерская задача, то, конечно, он не доверит это кому-то еще. Есть несколько компаний, которые имеют лицензию на определенные образы артистов, которых уже нет с нами, например, Никулина, Гурченко. Без заключения таких контрактов мы не можем делать так же», - рассказала она.