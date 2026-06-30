Ряд медицинских организаций нарушает закон и устраивает к себе мигрантов на более низкие ставки, однако этих людей из системы сегодня тоже нельзя резко «выкинуть». Об этом НСН рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Мигранты до сих пор могут устроиться вне квот на ряд должностей, в том числе в медицинской сфере. К тому же действующие ограничения нарушаются: в 17 регионах выявлено, что мигранты были трудоустроены без обязательного подтверждения необходимой квалификации, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также отметил, что Госдума будет вмешиваться в эту ситуацию. Власов раскрыл, почему так происходит.

«Вообще-то у нас существуют межстрановые договора, когда дипломы бывших советских республик признаются Россией. И на основании этих дипломов человек имеет доступ к работе в российских учреждениях. А вот дальше начинается сертификация. Ее проходят все специалисты. Другое дело, что в ряде случаев, главные врачи на местах из-за кадрового и зарплатного дефицита идут на нарушения закона и трудоустраивают к себе мигрантов по более низким ставкам. Вот эти вещи надо избегать. Кроме сертификации у нас еще есть аккредитация, но это еще более жесткая система контроля. Сейчас проблемы аккредитации обсуждают между Минздравом и ОНФ. Считается, что эта процедура еще не доработана», - рассказал он.

При этом Власов указал, что сегодня существуют целые поликлиники, состоящие почти полностью из врачей-иностранцев, которые с трудом говорят по-русски.

«Эта проблема связана с дефицитом кадров и бюджета. Однако есть и другая причина – тарифы. Тарифы сейчас отстают от реальных затрат на обеспечение медицинской помощи целому ряду пациентов по разным нозологиям. Вот это все надо приводить в соответствие. Нельзя сейчас взять, убрать людей из системы и сказать, что теперь она будет работать. С другой стороны, у нас уже сейчас в Московской области целые поликлиники фактически не разговаривают на русском языке. Там человеку говорят, что, мол, русских обслуживаем через дорогу. Вот такого категорически не должно быть. Мы еще два года назад в Совете по правам человека при президенте вели разговор о том, что если человека берут в систему, он должен сдать экзамены на русский язык и постоянно его использовать», - указал он.

Также собеседник НСН раскрыл, должна ли информация о квалификации врача быть более прозрачной для пациента и нужно ли для этого вводить специальные QR‑коды в кабинетах.

«Ну, это двоякая история. Во-первых, это личные данные. Во-вторых, данные сотрудника, имеющие отношение к его профессиональной деятельности, должны быть опубликованы на сайте больницы. Если этого не происходит, значит, это вопрос к главврачу», - подытожил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России каждому гражданину доступна однократная проверка на наследственные формы дислипидемии — она помогает определить риск развития сердечно‑сосудистых патологий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

