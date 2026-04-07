За что спектакль «Курьер» по повести Шахназарова стал «Гвоздем сезона»
Ольга Галахова заявила НСН, что такое количество энергии от молодых актеров, которое она почувствовала в спектакле Владимира Панкова «Курьер», она не ощущала давно.
Спектакль «Курьер» уникален тем, что не ностальгирует, не судит и не оправдывает советскую эпоху. Об этом НСН рассказала театральный критик Ольга Галахова.
В Театре имени Гоголя в 24-й раз раздали хрустальные «гвозди» лучшим спектаклям прошлого сезона. Среди них — «Солнце Ландау» Вахтанговского театра, спектакль к 80-летию Великой Победы «В списках не значился» (Театр Олега Табакова), редкая опера «Андре Шенье» в МАМТ. Главную награду унесла команда худрука «Ленкома Марка Захарова» Владимира Панкова за спектакль «Курьер» по повести Карена Шахназарова. Спектакль рассказывает о молодом поколении, ищущем свой путь в истории, действие происходит в 1986 году.
«Решение жюри премировать спектакль «Курьер» в постановке Владимира Панкова мне кажется справедливым. Могу сказать, что у этого спектакля огромное количество поклонников разных возрастов. Я преподаю в ГИТИСе, и недавно у меня был семинар у продюсеров. Часть студентов с таким воодушевлением восприняла этот спектакль! С моей точки зрения, это неслучайно. В этом спектакле Панков нашел меру между повествованием, драматизмом времени и ностальгией. Когда мы касаемся советского прошлого, у нас везде крайности: либо ГУЛАГ, доносы, либо белые носочки и платьица довоенные. А здесь есть мера: и отзвук драматизма времени, и страдания главного героя, знакомые сегодня каждому. Мне кажется, ценность этого спектакля для нас всех – это точка зрения режиссера на время, он не судит, не оправдывает и не ностальгирует. А такое количество энергии, которое идет в зал от участников спектакля, я давно не видела. Такие спектакли двигают наш театр вперед», - рассказала она.
Ранее Галахова заявила НСН, что возможное назначение Ларисы Вильясте на пост генерального директора МХАТ имени Горького — сомнительное решение, так как нынешний гендиректор Елена Булукова — гораздо более грамотный и заслуженный руководитель.
