За что спектакль «Курьер» по повести Шахназарова стал «Гвоздем сезона»

«Решение жюри премировать спектакль «Курьер» в постановке Владимира Панкова мне кажется справедливым. Могу сказать, что у этого спектакля огромное количество поклонников разных возрастов. Я преподаю в ГИТИСе, и недавно у меня был семинар у продюсеров. Часть студентов с таким воодушевлением восприняла этот спектакль! С моей точки зрения, это неслучайно. В этом спектакле Панков нашел меру между повествованием, драматизмом времени и ностальгией. Когда мы касаемся советского прошлого, у нас везде крайности: либо ГУЛАГ, доносы, либо белые носочки и платьица довоенные. А здесь есть мера: и отзвук драматизма времени, и страдания главного героя, знакомые сегодня каждому. Мне кажется, ценность этого спектакля для нас всех – это точка зрения режиссера на время, он не судит, не оправдывает и не ностальгирует. А такое количество энергии, которое идет в зал от участников спектакля, я давно не видела. Такие спектакли двигают наш театр вперед», - рассказала она.

Ранее Галахова заявила НСН, что возможное назначение Ларисы Вильясте на пост генерального директора МХАТ имени Горького — сомнительное решение, так как нынешний гендиректор Елена Булукова — гораздо более грамотный и заслуженный руководитель.

