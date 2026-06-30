Российским конькобежцам разрешили выступать на международных турнирах ISU
Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что речь идёт о международных соревнованиях начиная с сезона-2026/27. Россиянам разрешено участвовать в них в нейтральном статусе.
«Без предметов национальных флагов, национальной формы и национальных гимнов и при соблюдении определенных условий», - говорится в сообщении ISU.
Аналогичное решение было принято в отношении спортсменов из Белоруссии.
Ранее ISU не включил российских спортсменов в число участников Гран-при по фигурному катанию сезона–2026/27, пишут «Известия».
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