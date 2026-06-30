Российским конькобежцам разрешили выступать на международных турнирах ISU

Уточняется, что речь идёт о международных соревнованиях начиная с сезона-2026/27. Россиянам разрешено участвовать в них в нейтральном статусе.

«Без предметов национальных флагов, национальной формы и национальных гимнов и при соблюдении определенных условий», - говорится в сообщении ISU.

Аналогичное решение было принято в отношении спортсменов из Белоруссии.

Ранее ISU не включил российских спортсменов в число участников Гран-при по фигурному катанию сезона–2026/27, пишут «Известия».

