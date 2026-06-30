Режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе
Режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе. Как пишет RT, об этом заявил глава города Михаил Развожаев.
Он уточнил, что ограничения будут действовать с 10:00 до 12:00. По его словам, это необходимо «для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона».
«По возможности постарайтесь сейчас снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы», - написал Развожаев в своём Telegram-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что режим ЧС регионального характера был введён в республике и Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Русским - через дорогу»: Почему больницы заполонили врачи-мигранты
- «Кому арбуз, а кому хрящик!»: Маковецкий о спектакле «Гамлет» с Борисовым
- Путин посетил церемонию прощания с экс-министром обороны РФ Ивановым
- Российским конькобежцам разрешили выступать на международных турнирах ISU
- Режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе
- Соглашаются не все: Когда актера сегодня можно заменить ИИ-версией
- От «Курьера» до «Комбинатора»: Панков поспорил с Богомоловым о театральных премиях
- Суд заочно рассмотрит дело блогера Лизы Миллер об отмывании более 70 млн рублей
- Фетисов допустил проведение ответного хоккейного матча РФ и США в Америке
- Wildberries запускает проверку IMEI смартфонов Apple и Samsung