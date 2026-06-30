Режим временного ограничения электроснабжения ввели в Севастополе

Он уточнил, что ограничения будут действовать с 10:00 до 12:00. По его словам, это необходимо «для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона».

«По возможности постарайтесь сейчас снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы», - написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что режим ЧС регионального характера был введён в республике и Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

