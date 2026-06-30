Фетисов допустил проведение ответного хоккейного матча РФ и США в Америке
Команда Американской торговой палаты в России и российская «Красная машина», которые сыграют товарищеский хоккейный матч 1 июля в Лужниках, могут провести ответную игру в США. Как сообщает ТАСС, об этом заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
При этом именитый спортсмен напомнил, что находится под санкциями, поэтому сыграть в США не сможет.
«В любом случае это тот самый шаг доброй воли, который был озвучен лидерами торгово-промышленных палат обеих стран и вызвал такой ажиотаж», - сказал он.
Ранее глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи выразил надежду на то, что матч 1 июля в Лужниках поспособствует «таянию льда, который возник между нами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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