Фетисов допустил проведение ответного хоккейного матча РФ и США в Америке

При этом именитый спортсмен напомнил, что находится под санкциями, поэтому сыграть в США не сможет.

«В любом случае это тот самый шаг доброй воли, который был озвучен лидерами торгово-промышленных палат обеих стран и вызвал такой ажиотаж», - сказал он.

Ранее глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи выразил надежду на то, что матч 1 июля в Лужниках поспособствует «таянию льда, который возник между нами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

