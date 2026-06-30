Суд заочно рассмотрит дело блогера Лизы Миллер об отмывании более 70 млн рублей
Прокуратура Южного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по делу блогера Лизы Миллер (Елизавета Батюта) об отмывании более 76 млн рублей. Об этом сообщает RT.
В ведомстве указали, что было установлено, что в период с декабря 2020 года по апрель 2024 года блогер «совершила умышленные действия, направленные на легализацию более 76 млн рублей путём финансовых операций и сделок».
В частности, Миллер частично оплатила автомобиль Rolls-Royce стоимостью более 3,7 млн рублей, квартиру в Абу-Даби (ОАЭ) на сумму свыше 44,3 млн рублей, а ещё более 28,3 млн рублей быили перечислены ею на личный банковский счёт в качестве дивидендов от юрлица.
Дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для заочного рассмотрения.
Ранее блогеру Александре Митрошиной, признанной виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере, назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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