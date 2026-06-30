Суд заочно рассмотрит дело блогера Лизы Миллер об отмывании более 70 млн рублей

В ведомстве указали, что было установлено, что в период с декабря 2020 года по апрель 2024 года блогер «совершила умышленные действия, направленные на легализацию более 76 млн рублей путём финансовых операций и сделок».

В частности, Миллер частично оплатила автомобиль Rolls-Royce стоимостью более 3,7 млн рублей, квартиру в Абу-Даби (ОАЭ) на сумму свыше 44,3 млн рублей, а ещё более 28,3 млн рублей быили перечислены ею на личный банковский счёт в качестве дивидендов от юрлица.

Дело направлено в Симоновский районный суд Москвы для заочного рассмотрения.

Ранее блогеру Александре Митрошиной, признанной виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере, назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

