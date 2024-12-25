За год российские фильмы заработали около 27 миллиардов рублей

Всего в этот отрезок времени в прокате появились 755 фильмов, из количество российских кинолент составило более 220.

Так, самыми востребованными жанрами оказались анимация, фэнтези, байопики и приключения.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с НСН заявил, что франшиза российских супергероев может побить рекорд «Чебурашки» по сборам, однако многое зависит от того, какие «монстры»-дистрибьюторы будут ей заниматься.

