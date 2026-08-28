ЦСКА анонсировал прощальный матч для Вагнера Лава
Футбольный клуб ЦСКА объявил, что 26 сентября на «ВЭБ Арене» состоится прощальный матч для бразильского нападающего Вагнера Лава. Об этом сообщает RT.
На поле выйдут команды «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лава». В состав первой вошли Зоран Тошич, Ролан Гусев, Алексей и Василий Березуцкие, Алан Дзагоев и другие. За друзей Лава будут играть игроки из бразильских клубов и сборной Бразилии, с которыми футболист пересекался на протяжении карьеры.
«Когда я впервые услышал предложение организовать мой прощальный матч, я был очень сильно тронут... все мои близкие родственники приедут со мной в Москву», — отметил бразилец.
Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Он вышел на поле в 259 играх. На его счету 124 гола и отдал 53 результативные передачи. С армейцами он трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал футбольный Кубок страны и четыре раза — Суперкубок.
Ранее ЦСКА объявил о продлении контракта с капитаном команды голкипером Игорем Акинфеевым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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