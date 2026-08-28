ЦСКА анонсировал прощальный матч для Вагнера Лава

На поле выйдут команды «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера Лава». В состав первой вошли Зоран Тошич, Ролан Гусев, Алексей и Василий Березуцкие, Алан Дзагоев и другие. За друзей Лава будут играть игроки из бразильских клубов и сборной Бразилии, с которыми футболист пересекался на протяжении карьеры.

«Когда я впервые услышал предложение организовать мой прощальный матч, я был очень сильно тронут... все мои близкие родственники приедут со мной в Москву», — отметил бразилец.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Он вышел на поле в 259 играх. На его счету 124 гола и отдал 53 результативные передачи. С армейцами он трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал футбольный Кубок страны и четыре раза — Суперкубок.

Ранее ЦСКА объявил о продлении контракта с капитаном команды голкипером Игорем Акинфеевым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

