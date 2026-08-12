«Граф Монте-Кристо» стал самой популярной книгой в четырех регионах России

Анализ читательских предпочтений, проведенный в регионах, которыми вдохновлялись авторы новелл, показал, что наибольшую долю в топ-5 книг «Граф Монте-Кристо» занимает в Татарстане (31,3%), Чувашии (30,4%) и Удмуртии (26,7%) и Москве (22,1%).

В числе других фаворитов – современное фэнтези. К примеру, в Коми с долей 32,8%, в лидерах книга «Железное пламя». Произведение также занимает вторую строчку в рейтинге предпочтений читателей Московской области 21,4%) и Татарстана (20,2%),

При этом наиболее активные читатели в большинстве исследуемых регионов являются женщины среднего возраста. Мужская аудитория преобладает лишь в Карачаево-Черкесии.

Ранее сообщалось, что среди россиян наибольшей гордостью за прочтение пользуется роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», напоминает «Радиоточка НСН».

