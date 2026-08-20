Более 400 мероприятий вошло в программу Московской международной книжной ярмарки

В программу 39-ой Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) войдет более 400 мероприятий, на площадке будут представлены свыше свыше 300 издательств из России и других стран.

Запланированы встречи с литераторами, презентации книжных новинок, дискуссии, а также детская, образовательная и культурная программы. Будут представлены книги разных направлений: классика и современная проза, детектив и фэнтези, детская и молодежная литература, а также документалистика, публицистика и проекты на стыке художественного и исследовательского жанров.

На площадках ярмарки выступят Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Татьяна Черниговская, Павел Басинский, Алексей Варламов, Вячеслав Никонов, Ася Лавринович, Вадим Панов, Андрей Рубанов, Дарья Донцова, Катя Качур, Анна Матвеева, Александра Маринина и другие авторы.

Почетным гостем ММКЯ станет Китай. Посетители смогут познакомиться с ведущими китайскими писателями, поэтами и переводчиками.

Также в рамках ярмарки будут обсуждаться актуальные вопросы книжной индустрии, включая развитие издательского дела в эпоху искусственного интеллекта и авторское право.

Крое того, одновременно пройдет Московская международная детская книжная ярмарка. Для юных посетителей будут организованы встречи с детскими писателями, творческая зона и театральные представления.

Ярмарка будет проходить со 2 по 6 сентября 2026 года в комплексе «Гостиный Двор». Она состоится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы и Российского книжного союза. Также в работе ярмарки примет участие Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы. Будет представлена медиаэкспозиция издательской программы правительства столицы «Москва книжная».