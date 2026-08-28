Крупные государства готовы к более изощренным кибератакам с применением искусственного интеллекта (ИИ), особенно все в порядке с этим у России. Об этом НСН рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Более 100 компаний, работающих в сфере ИИ, включая Microsoft, Anthropic, Google и OpenAI подписали открытое письмо, в котором призвали государства и организации усилить свою кибербезопасность, пишет «Коммерсант». По их мнению, это необходимо сделать до того, как ИИ уже сможет обходить защиты. Авторы указывают, что уже в ближайшие месяцы кибератаки с применением ИИ станут чаще и изощреннее. Дворянский заявил, что ничего страшного ждать не стоит.

«ИИ давно уже используется в кибератаках, но в целом все государства к этому готовы и технически, и организационно. В нашем случае, на самом деле, управление ИИ выстроено достаточно хорошо: и его защита, и локализация. Поэтому чего-то страшного ожидать в ближайшее время точно не стоит. Возможно, это какая-то просьба некой поддержки на государственном уровне. Потому что тема хайповая и сейчас только ленивый про нее не говорит. Такой вот некий консорциум собрался и заявил: "Вот мы такие молодцы, оцените“», — раскрыл он.