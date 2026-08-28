Гигиена в Сети: Почему не стоит бояться кибератак с участием ИИ
Александр Дворянский в беседе с НСН призвал пользователей тщательно следить за тем, какие данные они заносят в нейросети, и не разводить панику из-за прогнозов по кибератакам.
Крупные государства готовы к более изощренным кибератакам с применением искусственного интеллекта (ИИ), особенно все в порядке с этим у России. Об этом НСН рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.
Более 100 компаний, работающих в сфере ИИ, включая Microsoft, Anthropic, Google и OpenAI подписали открытое письмо, в котором призвали государства и организации усилить свою кибербезопасность, пишет «Коммерсант». По их мнению, это необходимо сделать до того, как ИИ уже сможет обходить защиты. Авторы указывают, что уже в ближайшие месяцы кибератаки с применением ИИ станут чаще и изощреннее. Дворянский заявил, что ничего страшного ждать не стоит.
«ИИ давно уже используется в кибератаках, но в целом все государства к этому готовы и технически, и организационно. В нашем случае, на самом деле, управление ИИ выстроено достаточно хорошо: и его защита, и локализация. Поэтому чего-то страшного ожидать в ближайшее время точно не стоит. Возможно, это какая-то просьба некой поддержки на государственном уровне. Потому что тема хайповая и сейчас только ленивый про нее не говорит. Такой вот некий консорциум собрался и заявил: "Вот мы такие молодцы, оцените“», — раскрыл он.
Также собеседник НСН рассказал, что может сделать обычный пользователь для своей защиты и почему не нужно «включать паранойю» даже из-за участившихся сливов персональных данных пользователей фитнес-клубов или мобильных операторов.
«Безопасность самих пользователей зависит, в первую очередь, от них самих. Если пользователь бесконтрольно использует ИИ, добавляет в него свои персональные данные, то ему никто не гарантирует, что они потом никуда не сольются. Если брать крупные компании, которые обрабатывают данные пользователей, там все равно защита более-менее соответствует требованиям. Паранойю тоже не надо включать. Просто нужно соблюдать некую гигиену в Сети. Злоумышленники уже давно используют ИИ для генерации дипфейков, но безопасность также идет в ногу со временем: проводится огромное количество мероприятий по повышению осведомленности населения», — подытожил он.
Ранее стало известно, что перед началом нового 2026/2027 учебного года средняя мощность кибератак на российских ретейлеров выросла в 4,5 раза в годовом выражении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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