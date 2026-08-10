Продажи книг, написанных с помощью ИИ, выросли в России в 3,2 раза

В рамках анализа сервис изучил продажи 100 авторов, каждый из которых за последние шесть месяцев выпустил не менее 150 книг. Тенденция прослеживается и в сегменте аудиокниг: продажи записей, озвученных искусственным интеллектом, в первом полугодии выросли на 49%, а выручка по этой категории достигла более 22 миллионов рублей.



Отношение аудитории к ИИ‑контенту тоже меняется: согласно совместному опросу «Литрес» и агентства Magram MR, 60% респондентов положительно воспринимают творческие работы, созданные — полностью или частично — с помощью нейросетей. Треть опрошенных (31%) видят в развитии ИИ новый этап эволюции творчества.



При этом лояльность к такому контенту заметно зависит от возраста: среди молодёжи 18–24 лет положительное отношение демонстрируют 81% участников опроса, тогда как у людей старше 45 лет уровень поддержки существенно ниже.



Интересно, что, несмотря на растущую популярность ИИ‑работ, половина всех опрошенных готовы платить больше за книгу, написанную человеком. В молодёжной группе этот показатель ещё выше — 72%.

Ранее генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев заявил НСН, что за год в России было продано больше 18 миллионов экземпляров классической литературы, а самый продаваемый писатель - Федор Достоевский.

