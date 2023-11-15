От Эрнста до «Раневской»: Названы номинанты на премию ТЭФИ

Так, на победу в номинации «исторический сериал» претендуют «Раневская» с Александром Домогаровым, «Шаляпин» с Юлией Снигирь и «Елизавета». В ТОП-3 лучших комедийных сериалов вошли «Жуки», «Дама с собачкой» и «Ивановы Ивановы». В число претендентов на премию в номинации «драматический сериал» попал «ЮЗЗЗ», который хвалили в интервью НСН Гарик Сукачев и лидер группы The Hatters Юрий Музыченко.

В числе актеров и актрис, претендующих на победы в различных номинациях Александр Домогаров, Максим Аверин, Павел Прилучный, Сергей Безруков, Юрий Стоянов и Виктория Исакова, а также телеведущие Павел Воля, Гарик Харламов, Дмитрий Губерниев и Геогрий Черданцев.

Церемония вручения ТЭФИ состоится в Москве 7 декабря. В 2022 году эту премию не вручали. Кинокритик Дэвид Шнейдеров согласился тогда, что вручение ТЭФИ будет «не ко двору», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

