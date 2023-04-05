Швыдкой: церемонию вручения телевизионной премии ТЭФИ перенесли на конец ноября
5 апреля 202320:15
Вручение национальной телевизионной премии ТЭФИ планируется перенести с мая на конец ноября 2023 года. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает ТАСС.
Последний раз торжественная церемония вручения телевизионной премии проходила в 2019 году. ТЭФИ-2020 переносилась несколько раз.
Победителям номинаций вручают бронзового «Орфея» работы Эрнста Неизвестного.
Ранее вручение премии ТЭФИ в 2022 году отменено, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru