Шнейдеров: Вручение ТЭФИ сейчас «не ко двору»
Кинокритик специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
Кристофер Уокен сыграет в продолжении "Дюны"
Уокен воплотит образ Падишаха-Императора известной вселенной Шаддама IV Коррино. В книге он переживал из-за того, каким уважением пользовались Атрейдесы, и разработал коварный план, чтобы уничтожить их.
Давид Шнейдеров: «Итак, Кристофер Уокен сыграет в продолжение «Дюны». Это очень интересно! Хотя сиквелы удаются крайне редко. Я знаю самые удачные сиквелы - это «Терминатор-2» и «Крестный Отец-2». Но в случае с «Дюной» - может быть, может быть. Уокен сыграет Падишаха-Императора известной вселенной Шаддама IV Коррино. В книге он переживал из-за того, каким уважением пользовались Атрейдесы, и разработал коварный план, чтобы уничтожить их. Очень современно звучит, не правда ли?» - задался вопросом кинокритик.
Церемония вручения ТЭФИ будет перенесена
Церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ будет перенесена с мая-июня и может пройти в конце года, сообщил РИА Новости председатель совета комитета индустриальных телевизионных премий, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Давид Шнейдеров: «Плохая новость! ТЭФИ будет перенесена на конец года, а то и вообще на неопределённый срок. Ну да, пожалуй, в нынешние ситуации вручение ТЭФИ было бы, как бы так помягче сказать, не ко двору», - поделился мнением он.
Сын Шварценеггера снимется в спин-оффе "Пацанов"
Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер Патрик снимется в спин-оффе "Пацанов". У проекта пока нет названия.
Давид Шнейдеров: «Растёт младший Терминатор. Сын Арнольда Шварценеггера Патрик снимется в спин-оффе "Пацанов". События будут разворачиваться в единственном в Америке колледже для супергероев. Сериал описывается как смесь студенческого шоу и «Голодных игр». До кучи нужно добавить фильм ужасов и немножко сериала «Плейбой», тогда всё получится точно как надо!» - пошутил критик.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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