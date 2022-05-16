Шнейдеров: Вручение ТЭФИ сейчас «не ко двору»

Давид Шнейдеров: «Итак, Кристофер Уокен сыграет в продолжение «Дюны». Это очень интересно! Хотя сиквелы удаются крайне редко. Я знаю самые удачные сиквелы - это «Терминатор-2» и «Крестный Отец-2». Но в случае с «Дюной» - может быть, может быть. Уокен сыграет Падишаха-Императора известной вселенной Шаддама IV Коррино. В книге он переживал из-за того, каким уважением пользовались Атрейдесы, и разработал коварный план, чтобы уничтожить их. Очень современно звучит, не правда ли?» - задался вопросом кинокритик.

