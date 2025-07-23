Путин расширил применение принудительных работ в качестве наказания

Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, позволяет судам назначать наказание в виде принудительных работ без замены лишения свободы. Речь идёт о преступлениях небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие в случае первичного осуждения.

Уточняется, что максимальный срок такого наказания составит пять лет. Осуждённый будет находиться в исправительном центре, из его заработка в пользу государства будет удерживаться от 5 до 20%.

Закон запрещает назначать наказание в виде принудительных работ несовершеннолетним, инвалидам первой и второй групп, беременным женщинам, предпенсионерам, военнослужащим, а также мужчинам с детьми до трёх лет, которые являются единственным родителем.

Кроме того, по статьям об уклонении от уплаты алиментов, о незаконной банковской деятельности, о незаконной охоте, о злоупотреблениях в сфере госконтрактов, коммерческом подкупе и других экономических преступлениях принудительные работы могут быть назначены вместо штрафа или лишения свободы. За уклонение от работ осуждённого отправят в колонию.

Ранее Путин подписал закон, который приравнял экстремистские сообщества к экстремистским организациям, сообщает RT.