Путин расширил применение принудительных работ в качестве наказания

В России расширили применение принудительных работ в качестве самостоятельного вида уголовного наказания. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Госдума одобрила уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений

Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, позволяет судам назначать наказание в виде принудительных работ без замены лишения свободы. Речь идёт о преступлениях небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие в случае первичного осуждения.

Уточняется, что максимальный срок такого наказания составит пять лет. Осуждённый будет находиться в исправительном центре, из его заработка в пользу государства будет удерживаться от 5 до 20%.

Закон запрещает назначать наказание в виде принудительных работ несовершеннолетним, инвалидам первой и второй групп, беременным женщинам, предпенсионерам, военнослужащим, а также мужчинам с детьми до трёх лет, которые являются единственным родителем.

Кроме того, по статьям об уклонении от уплаты алиментов, о незаконной банковской деятельности, о незаконной охоте, о злоупотреблениях в сфере госконтрактов, коммерческом подкупе и других экономических преступлениях принудительные работы могут быть назначены вместо штрафа или лишения свободы. За уклонение от работ осуждённого отправят в колонию.

Ранее Путин подписал закон, который приравнял экстремистские сообщества к экстремистским организациям, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Демьянчук
ТЕГИ:ЗаконУголовное НаказаниеВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры