Россиянам старше 50 лет рассказали, как «прокачать» своё резюме
Карьерный консультант Татьяна Минаева в беседе с НСН заявила, что людям старше 50 лет нужно научиться составлять резюме, чтобы найти хорошее место работы.
Ключевая проблема при поиске работы заключается не в возрасте, а в том, как человек себя презентует, заявила в беседе с НСН карьерный консультант Татьяна Минаева.
Почти половине россиян старше 50 лет трудно найти работу - вакансий для их возраста мало, 13% соискателей при трудоустройстве и вовсе скрывали свой возраст, сообщается в исследовании сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру», в котором приняли участие 1840 сотрудников российских компаний старше 50 лет. Минаева признала наличие проблемы, но считает, что граждане зачастую просто не умеют показать свои достижения.
«И 15 лет назад, и сейчас людям этого возраста действительно сложнее найти работу. Сами кандидаты мне говорили, что как только они уменьшают возраст в резюме, то начинают получать больше приглашений на собеседование. Я, конечно, не советую идти этим путем, просто это очень показательно. Когда ко мне приходит кандидат возраста 50 плюс и говорит, что не может найти работу, я начинаю смотреть в детали и вижу, что ключевая проблема не в возрасте. Ключевая проблема в том, как человек составил резюме, как он себя презентует, как он аргументирует свою ценность, как он может показать свои достижения. Да, мы не можем повлиять на возраст, но мы можем повлиять на другие части, связанные с поиском работы. Когда мы их трансформируем, когда мы делаем более продающее резюме, то получаем больше приглашений», - отметила карьерный консультант.
Она рассказала, что наиболее часто пятидесятилетние кандидаты сталкиваются с дискриминацией при попытке устроиться на работу в офис.
«При поиске работы следует учитывать и разные типы позиций. Если человек, например, выполняет простую работу продавца-консультанта, то в данном случае работодатели на подобные позиции берут претендентов всех возрастов. Как правило, там нет никакой дискриминации. Когда же мы говорим про офисные позиции, предположим, маркетолога, юриста, руководителя отдела продаж и так далее, там работодатели могут незаконно вводить ограничения по возрасту. Зачастую руководители ставят задачу HR-специалисту не предлагать на рассмотрение кандидатов старше, допустим, 45 лет. Другая ситуация с поиском кандидатов на рядовые позиции, на которые большой недобор. Когда работодатели ищут операторов на производство, продавцов, швей, они уже не смотрят на возраст, а думают, хоть бы кто-нибудь дошел до собеседования», - рассказала эксперт.
Минаева дала совет, как правильно прокачать своё резюме.
«Людям старше 50 лет особенно необходимо научиться составлять и правильно прокачивать своё резюме, потому что они изначально идут в рынок, который больше негативно к ним настроен. Их резюме обязательно должно показывать наличие тех навыков, что указаны в вакансии. В случае, если у кандидата много навыков, не стоит их смешивать или ставить наверх менее релевантный опыт, а нужно подсвечивать только то, что нужно сейчас текущему работодателю. Нужно делать несколько версий резюме. После 50 лет одного может быть мало. Нужно к проблеме подойти креативно. Необходима целевая подстройка, как в рекламе. Рекламодатели подстраиваются под разные целевые аудитории, так же и здесь. Тебе надо подкорректировать информацию о себе. При этом она обязательно должна быть правдивой. Просто нужно научиться высвечивать более важные для текущей вакансии вещи», - добавила специалист.
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