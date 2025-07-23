«При поиске работы следует учитывать и разные типы позиций. Если человек, например, выполняет простую работу продавца-консультанта, то в данном случае работодатели на подобные позиции берут претендентов всех возрастов. Как правило, там нет никакой дискриминации. Когда же мы говорим про офисные позиции, предположим, маркетолога, юриста, руководителя отдела продаж и так далее, там работодатели могут незаконно вводить ограничения по возрасту. Зачастую руководители ставят задачу HR-специалисту не предлагать на рассмотрение кандидатов старше, допустим, 45 лет. Другая ситуация с поиском кандидатов на рядовые позиции, на которые большой недобор. Когда работодатели ищут операторов на производство, продавцов, швей, они уже не смотрят на возраст, а думают, хоть бы кто-нибудь дошел до собеседования», - рассказала эксперт.

Минаева дала совет, как правильно прокачать своё резюме.

«Людям старше 50 лет особенно необходимо научиться составлять и правильно прокачивать своё резюме, потому что они изначально идут в рынок, который больше негативно к ним настроен. Их резюме обязательно должно показывать наличие тех навыков, что указаны в вакансии. В случае, если у кандидата много навыков, не стоит их смешивать или ставить наверх менее релевантный опыт, а нужно подсвечивать только то, что нужно сейчас текущему работодателю. Нужно делать несколько версий резюме. После 50 лет одного может быть мало. Нужно к проблеме подойти креативно. Необходима целевая подстройка, как в рекламе. Рекламодатели подстраиваются под разные целевые аудитории, так же и здесь. Тебе надо подкорректировать информацию о себе. При этом она обязательно должна быть правдивой. Просто нужно научиться высвечивать более важные для текущей вакансии вещи», - добавила специалист.

Ранее стало известно, что более половины россиян хотят уволиться в 2025 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

