Идея ввести специальный знак для беременных женщин уже ранее озвучивалась в Госдуме, однако похвально, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов присоединился к этой идее, возможно, это позволит реализовать ее на практике. Об этом НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разрешить беременным женщинам и матерям с детьми до 5 лет парковаться на местах для маломобильных граждан, а в перспективе — выделить для них отдельные бесплатные места. Об этом сообщается на сайте партии ЛДПР. Также предлагается ввести специальный знак на авто: «Беременная женщина» или «Мать с ребёнком». Милонов заявил, что аналогичная инициатива уже была озвучена его комитетом ранее.