Милонов упрекнул Чернышова в заимствовании идеи знака для беременных
Виталий Милонов заявил НСН, что еще до вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова предлагал ввести специальный знак для беременных автоледи.
Идея ввести специальный знак для беременных женщин уже ранее озвучивалась в Госдуме, однако похвально, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов присоединился к этой идее, возможно, это позволит реализовать ее на практике. Об этом НСН заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил разрешить беременным женщинам и матерям с детьми до 5 лет парковаться на местах для маломобильных граждан, а в перспективе — выделить для них отдельные бесплатные места. Об этом сообщается на сайте партии ЛДПР. Также предлагается ввести специальный знак на авто: «Беременная женщина» или «Мать с ребёнком». Милонов заявил, что аналогичная инициатива уже была озвучена его комитетом ранее.
«Неделю назад мы озвучили идею о специальном знаке для беременных женщин, поэтому Чернышов взял у нас идею и подал от своего имени. Рад, что он присоединился к нашей очень хорошей идее. Мы обсуждали и парковки для беременных. Это пока некая ни с кем не согласованная и не проработанная идея. Приглашаем коллегу к работе над ней, и тогда, наверное, получится перейти в практическую плоскость этого решения, а не в какие-то суждения», — сказал Чернышов.
Ранее уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила ввести в России значок для автомобиля, который сигнализировал бы, что за рулем находится беременная женщина.
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