В Крыму сняли самую массовую сцену в истории российских сериалов
Авторы сериала «Ландыши. Вторая весна» попали в книгу рекордов России за самую массовую сцену в истории российских сериалов, съемки проходили на сцене фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму.
Герои проекта исполнили со сцены фестиваля песню «Вторая весна». В общей сложности вместе со зрителями в съемках сцены 3 августа приняли участие свыше 33 тысяч человек.
Уточняется, что рекорд подтвержден экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence.
Производством второго сезона сериала занимается компания «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг.Кино». Режиссером выступил клипмейкер Илья Шпота, эта работа станет для него дебютом в кино.
Ранее актриса Ника Здорик, исполнившая в сериале одну из главных ролей, рассказала «Радиоточке НСН», что сцена на сцене «Таврида.АРТ» является одной из самых технически сложных и волнительных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru