В Крыму сняли самую массовую сцену в истории российских сериалов

Герои проекта исполнили со сцены фестиваля песню «Вторая весна». В общей сложности вместе со зрителями в съемках сцены 3 августа приняли участие свыше 33 тысяч человек.

Уточняется, что рекорд подтвержден экспертами Международной Книги Рекордов INTERRECORD: Official Excellence.

Производством второго сезона сериала занимается компания «Всемирные русские студии» совместно с «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг.Кино». Режиссером выступил клипмейкер Илья Шпота, эта работа станет для него дебютом в кино.

Ранее актриса Ника Здорик, исполнившая в сериале одну из главных ролей, рассказала «Радиоточке НСН», что сцена на сцене «Таврида.АРТ» является одной из самых технически сложных и волнительных.

