От драмы до фантастики: Лукьяненко предрек успех киновселенной по повести Стругацких

Как добавил собеседник НСН, на основе произведения братьев Стругацких можно создать как фантастический фильм, так и молодежную драму.

«Оригинальная идея - это зона прилета инопланетян, таинственные артефакты в этой зоне. Разумеется, по этой идее можно сделать любой интересный сценарий - романтическую молодежную драму или фантастический фильм. Думаю, это может быть очень интересный проект, основанный на изначальной идее Стругацких. Но, разумеется, это далеко уйдет от того сюжета, который был в книге, и того, который когда-то экранизировал Тарковский. Я всецело одобряю и считаю, что это можно сделать очень здорово, аудитория воспримет. Это позитивная новость для всех любителей фантастики», - подытожил он.

Ранее директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно заявил «Радиоточке НСН», что российскому кино сегодня не хватает фантастических экранизаций, при этом особую любовь зрителя могут завоевать произведения братьев Стругацких, которые уже успели покорить молодежь.

