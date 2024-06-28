Названы города России, в которых больше всего читают и пишут фантастику

Поклонников этого жанра среди читателей оказалось особенно много в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Омске и Челябинске. А в ряде городов фантастику читают особенно интенсивно: некоторые проводят за чтением альтернативных историй несколько часов в день, и доля таких читателей активно растет. Лидерами по увлеченному чтению стали Энгельс, Старая Русса, Таруса, Южно-Сахалинск и Конаково.

Среди всех направлений лидируют эротическая и любовная фантастика. Виртуальная реальность также остается популярной у пользователей, но с уклоном в технологичность - например, использование искусственного интеллекта.

Ранее писатель-фантаст, автор цикла «Дозоры», романов «Спектр», «Геном», «Лабиринт отражений» и «Черновик» Сергей Лукьяненко рассказал «Радиоточке НСН», что российский читатель отдает предпочтение китайской фантастике, поскольку она в чем-то схожа с отечественными произведениями жанра, написанными в советское время.

