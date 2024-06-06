Писатель Лукьяненко: Фильмы вселенной о русских супергероях выйдут в 2026 году
Сергей Лукьяненко рассказал НСН, что проект по созданию вселенной русских супергероев планируют реализовать и в фильмах, и в сериалах, и в компьютерных играх.
Писатель-фантаст, автор цикла «Дозоры», романов «Спектр», «Геном», «Лабиринт отражений» и «Черновик» Сергей Лукьяненко рассказал НСН, что вместе с командой создал персонажей русских супергероев для медиафраншизы «Союзмультфильма» на основе героев из литературных произведений.
Как ранее сказала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, предварительное название проекта – «Орден Алой звезды». Она также уточнила, что к разработке вселенной русских героев был привлечен писатель Лукьяненко, который работал над ней вместе с соавтором Сергеем Волковым. Лукьяненко раскрыл подробности реализации проекта.
«Работа шла около года, у нас был целый коллектив, который занимался созданием этой вселенной, ее идеологией, привязкой к российским культурным кодам. Сейчас идет работа над сценариями первых двух фильмов, с которых стартует большой проект. Собственно говоря, у нас программа расписана на много лет вперед. Мы надеемся, что будет ощутимо больше двух фильмов. За основу героев были взяты персонажи из литературных произведений. Любая большая франшиза должна на что-то опираться. На Западе используют комиксовую литературу, популярную там. У нас такой популярности комиксы не имеют, поэтому мы привязываем своих персонажей к классическим литературным персонажам», - сказал собеседник НСН.
По его словам, первые фильмы вселенной могут увидеть свет в 2026 году.
«Я думаю, что фильмы выйдут в 2026 году, потому что даже если будет снято все в конце этого - начале следующего года, любом случае подобные большие проекты требуют свой постпродакшен, который тоже занимает достаточно много времени. Это будет несколько фильмов, возможно, будет мультипликационный сериал. На самом деле, мы работаем в разных направлениях, надеясь создать большой проект, который будет реализован и в фильмах, и в сериалах, и в компьютерных играх», - отметил Лукьяненко.
Ранее Сергей Лукьяненко рассказал «Радиоточке НСН», что начал писать свои произведения из-за того, что под рукой не оказалось интересной книги для чтения.
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