«От Дальнего Востока до Питера»: В Госдуме назвали города для концертного туризма
Питер очевидно является культурной столицей, в свою очередь Чукотка славится национальными праздниками и музейной экспозицией, отметил депутат Александр Шолохов.
Концерты проходят во многих городах России – начиная от Дальнего Востока, заканчивая Москвой и Санкт-Петербургом, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в интервью НСН. По его словам, концертный туризм смог бы привлечь иностранных туристов.
Ранее Минкультуры поддержало идею создания системы концертного туризма. Ранее такую систему предложил создать глава Приморья Олег Кожемяко на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Он рассказал, что крупные японские авиационные компании начали запускать новые рейсы, когда в Приморье открылась сцена Мариинского театра. По словам Кожемяко, иностранные туристы летели в Россию, чтобы увидеть балет, послушать оперу и симфоническую музыку. Шолохов поддержал инициативу.
«Привлечь иностранных туристов Россия может, как никто другой. Идея концертного туризма является составляющей системы событийного туризма. Приехать в определенный регион и путешествовать по нему, посещая одно событие за другим, которые построены хронологически, в этом идея событийного туризма, который активно развивается. Концертная деятельность в РФ – от Дальнего Востока до Москвы и Питера. Тот же Новосибирский театр, в который едут из столицы смотреть отдельные постановки. Посетив концерт, человек будет иметь и желание, и возможность посмотреть другие достопримечательности, начиная от культурных музеев и заканчивая природными красотами России. Концерты могут стать изюминкой или катализатором для событийного туризма в целом», – сказал Шолохов.
Депутат отметил, что Санкт-Петербург очевидно является культурной столицей РФ, в свою очередь Чукотка славится национальными праздниками и музейной экспозицией. Шолохов подчеркнул, что каждый российский регион имеет свое культурное выражение.
«Питер очевидно является не просто культурной столицей, но и средоточием всех направлений искусства и культуры, в свою очередь в меньшей степени представлен природными достопримечательностями. С другой стороны, Чукотка – там есть прекрасная музейная экспозиция, при этом этнография, национальные праздники и традиции, безусловно, превалируют в этом регионе. Каждый регион имеет свое выражение», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 1 февраля, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что количество иностранных туристов, въехавших в Россию в 2023 году, выросло более чем втрое – со 187 тысяч до 600 тысяч. По его словам, в 2024 году рост продолжится, преимущественно за счет путешественников из Китая, передает «Радиоточка НСН».
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