«От Дальнего Востока до Питера»: В Госдуме назвали города для концертного туризма

«Привлечь иностранных туристов Россия может, как никто другой. Идея концертного туризма является составляющей системы событийного туризма. Приехать в определенный регион и путешествовать по нему, посещая одно событие за другим, которые построены хронологически, в этом идея событийного туризма, который активно развивается. Концертная деятельность в РФ – от Дальнего Востока до Москвы и Питера. Тот же Новосибирский театр, в который едут из столицы смотреть отдельные постановки. Посетив концерт, человек будет иметь и желание, и возможность посмотреть другие достопримечательности, начиная от культурных музеев и заканчивая природными красотами России. Концерты могут стать изюминкой или катализатором для событийного туризма в целом», – сказал Шолохов.

Депутат отметил, что Санкт-Петербург очевидно является культурной столицей РФ, в свою очередь Чукотка славится национальными праздниками и музейной экспозицией. Шолохов подчеркнул, что каждый российский регион имеет свое культурное выражение.

«Питер очевидно является не просто культурной столицей, но и средоточием всех направлений искусства и культуры, в свою очередь в меньшей степени представлен природными достопримечательностями. С другой стороны, Чукотка – там есть прекрасная музейная экспозиция, при этом этнография, национальные праздники и традиции, безусловно, превалируют в этом регионе. Каждый регион имеет свое выражение», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее, 1 февраля, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что количество иностранных туристов, въехавших в Россию в 2023 году, выросло более чем втрое – со 187 тысяч до 600 тысяч. По его словам, в 2024 году рост продолжится, преимущественно за счет путешественников из Китая, передает «Радиоточка НСН».

