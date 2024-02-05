Минкультуры поддержало идею создания системы концертного туризма
5 февраля 202413:56
Министерство культуры РФ поддержало идею создания системы концертного туризма, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там уточнили, что готовы подключиться к обсуждению.
Ранее глава Приморья Олег Кожемяко предложил создать систему концертного туризма. Он рассказал, что крупные японские авиационные компании начали запускать новые рейсы, когда в Приморье открылась сцена Мариинского театра.
Кожемяко отметил, что иностранные туристы летели в Россию, чтобы увидеть балет, послушать оперу и симфоническую музыку, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru