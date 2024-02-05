Минкультуры поддержало идею создания системы концертного туризма

Министерство культуры РФ поддержало идею создания системы концертного туризма, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Там уточнили, что готовы подключиться к обсуждению.

Ранее глава Приморья Олег Кожемяко предложил создать систему концертного туризма. Он рассказал, что крупные японские авиационные компании начали запускать новые рейсы, когда в Приморье открылась сцена Мариинского театра.

Кожемяко отметил, что иностранные туристы летели в Россию, чтобы увидеть балет, послушать оперу и симфоническую музыку, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:МинкультурыТуризмКонцерт

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